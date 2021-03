Se billedserie Burglar with flashlight and crow bar in a dark apartment Foto: Lucky Business/luckybusiness - stock.adobe.com

Jubel over historisk lave indbrudstal

Nabokommunerne Allerød og Furesø fører an i kampen mod indbrudstyve, lyder det fra kampagnen 'Bo Trygt'

Furesø - 15. marts 2021 kl. 11:34 Kontakt redaktionen

Kampagnen 'Bo Trygt' jubler. Ikke siden 1977 har derværet så få indbrud på landsplan i Danmark, og naboerne Allerød og Furesø kommuner fører an i Nordsjælland, når det kommer til at bringe antallet af indbrud ned.

"Det er en utrolig glædelig udvikling, for vi har ikke set så lave indbrudstal i mere end 40 år. Et indbrud er en rigtig ubehagelig oplevelse, og vi ved, at frygten for indbrud øger mange danskeres utryghed - især de der har været ramt af et indbrud," siger Britt Wendelboe, der er programchef for partnerskabet Bo trygt, som TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står bag.

I Nordsjælland er antallet af indbrud i 2020 endt på 2.635, og det svarer ifølge pressemeddelelsen til, at intallet er faldet med 36 procent i forhold til 2019.

"Furesø Kommune meldte sig som den første kommune i landet ind i kampen mod indbrudstyvene på et borgermøde i Farum Arena i november 2018. Siden da har yderligere otte kommuner tilsvarende påtaget sig et ansvar i forhold til indbrudsforebyggelse. Furesø Kommune har siden 2018 oplevet et fald i antallet af indbrud på 40 pct. Allerød Kommune besluttede i november 2020 at indgå en partnerskabsaftale med Nordsjællands Politi og Bo trygt, så de er allerede gået i gang med arbejdet, og de begynder arbejdet i "medvind" med et fald i antallet af indbrud fra 197 indbrud i 2019 til 115 indbrud i 2020. Det svarer til et fald på 42 procent," står der i pressemeddelelsen.

På landsplan ender tallet ifølge Danmarks Statistik på i alt 17.430 og kommer derfor for første gang siden 70'erne under 18.000.

Selvom vi nu ligger på det laveste antal indbrud siden 1970'erne, så er 17.430 indbrud stadig alt for mange. Hvis vi sammenligner os med vores nabolande Sverige og Tyskland, så lå vi før corona-pandemiens begyndelse på et niveau, der var cirka tre gange så højt som i de to lande, og da de tilsvarende har været ramt af COVID-19, er det min forventning, at de to lande, som vi bør kunne sammenligne os med, fortsat har et væsentligt mindre indbrudsproblem, end vi har i Danmark," siger Britt Wendelboe.

Når samfundet åbner igen "Når samfundet åbner rigtigt igen, så skal vi fastholde den positive udvikling på indbrudsområdet. Det skal vi gøre ved at nabohjælpe - altså skabe et boligkvarter, hvor vi hilser på og hjælper hinanden, og så skal vi gøre det svært for tyven at se, når vi ikke er hjemme. Det kan vi fx gøre ved at installere indendørs lys med en timer eller såkaldt 'smart lys', så husets rum lyses op, selvom vi ikke er hjemme. Udendørs sensorstyret lys, der tænder automatisk, når der er bevægelse omkring boligen, er også en god ide, da det tiltrækker opmærksomhed og øger sandsynligheden for, at tyven bliver spottet, siger Laura Bjerre Munch, projektchef i den filantropiske forening Realdania og en del af Bo trygt," siger hun i pressemeddelelsen.

Antallet af anmeldte indbrud i Danmark er halveret fra 2009 til 2019, står der også.

jbt