Freelancejournalist Henrik Helmer Petersens stjernestund. Interviewet med en venlig og interesseret Dronning Margrethe 2 på Marselisborg Slot. Foto: Bo Nymann Foto: NYMANN, BO/Photographer Bo Nymann

Journalisten og majestæten

Furesø - 08. august 2019 kl. 14:00 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden han startede i praktik på Frederiksborg Amts Avis tilbage i 1992, har Henrik Helmer Petersen i gennemsnit lavet et interview om dagen. Der har været hjerteskærende interviews med frihedskæmpere og KZ-fanger, og møder med verdensberømte danskere, men datoen den 10. juli 2019 vil altid som noget ganske særligt for Henrik Helmer Petersen.

Midt i sommervarmen blev han kaldt til Aarhus for at interviewe Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.

- Det er helt klart et af de interviews, jeg vil huske. Der blev taget et godt billede af os sammen. Det skal jeg have fremkaldt i stor størrelse og hængt op derhjemme. Det er kronen på værket, siger Henrik Helmer Petersen, der siden 1997 har tjent til dagen og vejen som freelancejournalist med Frederiksborg Amts Avis og Hjemmet som de primære kunder.

Interviewet med Majestæten var hans eget forslag.

- Jeg foreslog det selv på et redaktionsmøde, hvor vi skulle finde personer til en serie om oplevelser med Dannebrog. Redaktøren syntes, det var en god ide, men tvivlede lidt på, at det ville gå igennem. Jeg skrev et pænt brev til hoffets kommunikationsafdeling og gik så på sommerferie. Da jeg landede i Kastrup efter 10 dage i Spanien, kom der besked om, at interviewet kunne finde sted dagen efter. Det var lidt af et mirakel, at det hele kom til at passe sammen, fortæller Henrik Helmer Petersen.

Han investerede i et sæt kongeblå lærredsbukser og en ny iPhone med optager.

- Jeg havde ikke et sæt pæne bukser og for første gang, syntes jeg, det var nødvendigt at optage et interview. Jeg øvede mig også i at sige De, Deres Majestæt eller Dronningen i tredje person, siger Henrik Helmer Petersen.

- Selve interviewet startede med, at kongefamiliens hund lagde sig ved mine fødder. Det gik i det hele taget over al forventning. Efter 45 minutter løb jeg tør for spørgsmål. Jeg kom til at sige til majestæten: At nu var jeg helt blank. Det grinede hun af og så blev der ellers taget billeder, fortæller Henrik Helmer Petersen, som efterfølgende fik ros af såvel kongehusets kommunikationsafdeling som redaktøren for interviewet, som kan læses i Hjemmet i denne uge.

Cirklen er sluttet

Da Henrik Helmer Petersen var færdig med interviewet, nævnte han et par anekdoter for majestæten.

- Som knægt faldt min farfar foran en rytter til hest i København. Det viste sig at være Kong Christian 10, som nævnte noget i retning af, at det var da en rask knægt. Mange år senere stod min far vagt ved Dronning Alexandrines kiste. Kong Frederik 9 kom ind i rummet og spurgte min far, hvad han syntes om udsmykningen. Det snakkede de så lidt om. Nu har jeg så interviewet Dronning Margrethe 2. Cirklen er sluttet. Dronningen morede sig over anekdoterne, og hun kunne godt huske en garder ved Dronning Alexandrines kiste, fortæller Henrik Helmer Petersen.