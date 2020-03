Jordbærgård får serviceskilt ved rundkørsel

I årevis har ejerne Lisbeth og Torben Bo Toft Christensen markeret vejen til gården med et charmerende, hjemmelavet jordbærskilt ved rundkørslen for enden af Lejrvej.

Lignende skilte viser allerede vej til Bryggeri Skovlyst og Galaksen, men forvaltningen afviser under normale omstændigheder at opsætte servicevejvisning med virksomhedsnavne. Dette begrundes i, at hvis der gives tilladelse til dette, vil der med en vis sandsynlighed komme mange skilte på vejene i kommunen.