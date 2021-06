Se billedserie Bo Søgaard fra Jonstrup 89 holdt tale om rundkørslens betydning for Jonstrup. I baggrunden borgmester Ole Bondo Christensen og Eddi Meier. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Jonstrup fik rundkørsel i stor model Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jonstrup fik rundkørsel i stor model

Furesø - 11. juni 2021 kl. 06:12 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

JONSTRUP: Trafikken i Jonstrup har været et emne lige siden tonstunge militære lastbiler begyndte at køre igennem byen med kurs mod Sydporten og Flyvestation Værløse. Omkring årtusindskiftet fik borgerforeningen Jonsterup 89 ønsket om en rundkørsel som erstatning for T-krydset Jonstrupvej/Jonstrupvangvej opfyldt. Men så gik det hverken værre eller bedre end, at Flyvestation Værløse blev lukket som militærbase og endda overdraget til den nyetablerede Furesø Kommune som morgengave med udsigt til byudvikling i Sydlejren og dermed endnu mere trafik gennem Jonstrup.

Rundkørsel nummer to

Torsdag middag klippede borgmester Ole Bondo Christensen (S) snoren over til den nye rundkørsel ved indkørslen til Jonstrup i krydset Jonstrupvangvej/Søhusvej til en pris på 3,5 mio kr.

- Vi var nogle, der havde svært ved at forstå nødvendigheden af en rundkørsel, for det er en ret så dyr løsning, men det har I formået at overbevise os om. Det er et markant løft for byen, sagde Ole Bondo Christensen med blikket rettet mod Bo Søgaard fra Jonstrup 89, tidligere byrådsmedlem Ole Holleufer og den lokale byrådskandidat Eddi Meier.

- Vi var oppe imod prisen på et lysreguleret T-kryds. Vi regnede på en lille rundkørsel og fandt ud af, at der ikke var store forskel prismæssigt. Da vi først var kommet så langt, kom kommunens folk og sagde, at hvis det skulle være en rundkørsel, så skulle det være en stor model, fortæller Bo Søgaard, som glæder sig over etableringen af rundkørslen.

- Det er fantastisk. Det vil holde hastigheden og støjen nede i Jonstrup, forklarer Bo Søgaard.

Ole Holleufer blev valgt ind i byrådet ved kommunesammenlægningen og kæmpede for rundkørslen, indtil han flyttede til København forrige år.

- Det startede altsammen med morgengaven. Siden fulgte en masterplan for udviklingen af Flyvestation Værløse, hvor det vigtigste var at undgå mere gennemkørende trafik i Jonstrup til de nye boliger i Sydlejren. Så kom tanken om at trække Perimetervejen helt ud til Søhusvej. Nu er det så forbundet med en rundkørsel, som sender trafikken til Sydlejren udenom Jonstrup og samtidig får sænket hastigheden og forhindrer en masse støjværn langs Jonstrupvangvej, fortæller Ole Holleufer.

Rundkørslen blev første gang vedtaget i 2016, men har været udskudt i flere omgange. Arbejdet med etableringen gik i gang i november 2020 og strakte sig frem til midten af maj måned. Der mangler fortsat kronen på værket. For inde midt i rundkørslen skal der stå et træ. Den opgave er meget passende uddelegeret til Jonstrupborgeren Anna Bodil Hald, der som formand for Værløse Naturgruppe altid kæmper for naturen.