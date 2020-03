De gamle seminariebygninger rummer i dag 10. klassecenteret Egeskolen samt indskolingen Jonstrup Skole. I Jonstrup drømmer de om endnu mere skole. Måske en udvidelse til og med 5. klasse. Arkivfoto Lars Skov

Jonstrup drømmer om mere skole

Furesø - 30. marts 2020 kl. 15:52 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bygges på livet løs i Jonstrup og Sydlejren. Indenfor en overskuelig årrække vokser indbyggertallet i den lille by til det dobbelte. Det er godt nyt for Jonstrup Skole på Jonstrup Gl. Seminarium.

For 15 år siden var den lukningstruet, men overlevede som indskolingsafdeling under Ll. Værløse Skole, som overtager børnene, når de kommer i 3. klasse.

Med de mange nye husstande følger mange nye børn. Prognoser fortæller, at 0. klasse vil vokse fra 17 til 49 børn årligt, inden børnetallet igen falder en smule. Dermed bliver skolen tosporet. Det har sat gang i tankerne om meget mere skole i Jonstrup.

- Der kommer mange flere børn i Jonstrup, end vi har været vant til, for det er generelt familier med små børn, som flytter ind i de nye huse, forklarer Per K. Larsen, formand for borgerforeningen Jonstrup 89, som har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på mulighederne.

- Der er ledig kapacitet på seminariet til at udvide Jonstrup Skole til to spor. Der er plads i gamle elevbygning, som Furesø Museer bruger til lager samt i Ateliergangen, fortæller Per K. Larsen.

Men der stopper ønskerne ikke.

- Det næste skridt bliver at få undersøgt, om skolen kan udvides til 5. klasse. Det er et ønske, vi oplever, blandt forældrene, siger Per K. Larsen. Jonstrup 89 er i gang med at undersøge opbakningen blandt forældrene til en udvidelse af Jonstrup Skole.

En større skole vil have stor betydning for dagligdagen i det lille lokalsamfund.

- Jonstrup vokser til nogenlunde samme størrelse som Hareskovby, som har egen skole. Det ville betyde enormt meget for Jonstrup med en større skole. Det giver sammenhold og fællesskab blandt børnene og forældrene. Det er med til at styrke og give lokalsamfundene identitet, lyder det fra Per K. Larsen.

Furesø Kommune har netop afsluttet arbejdet med et underudvalg, som har kigget på at skabe en bedre sammenhæng mellem skoledistrikterne. En af anbefalingerne lyder på at ændre skoledistrikterne i Værløse. Tanken er, at børnene fra Langhuset på Kr. Værløsevej fordeles mellem Syvstjerneskolen og Søndersøskolen for at gøre plads til flere børn fra Jonstrup på Ll. Værløse Skole. Men det er ikke politisk behandlet.

Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) ser frem til en god diskussion med forældrene i Jonstrup om en udvidelse af indskolingen.

- Det ligger ikke i kortene, at vi bygger en ny skole i Jonstrup, men muligheden for at udvide Jonstrup Skole til 3, 4, 5. klasse skal selvfølgelig undersøges. Jeg ser frem til en god dialog med Jonstrup 89 og forældrene, siger Henrik Poulsen (S), som understreger vigtigheden af, at hvis der kommer en udvidelse af skolen, også medfølger en SFO.