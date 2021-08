Sådan er forvaltningen oplæg til et midlertidigt pavillonbyggeri ved Jonstrup Gl. Seminarium. Udvidelsen sker for at rumme yderligere to klasser, når Jonstrup Skole udvides til og med 3. klasse. Skitse: Furesø Kommune

Jonstrup Skole søges udvidet med pavillonbyggeri

- Jeg føler mig overbevist om, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne vil være en løbende vurdering i forhold til behovet for at udvide Jonstrup Skole videre frem. Vi har dog en overkapacitet på skoleområdet i Furesø Kommune og skal hele tiden se på, hvordan vi udnytter kvadratmeterne bedst. Men jeg kan godt se, at det vil være naturligt at man i takt med at Jonstrup vokser, at se på muligheden for at udvide Jonstrop Skole yderligere, lyder det fra Henrik Poulsen.