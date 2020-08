Se billedserie Jonstrup Skole hører til på Jonstrup Gl. Seminarium, som kan rumme en udvidelse til to spor op til 2. klasse. Men derefter vil en større udvidelse blive forholdsvist omkostelig. 10. klassecenteret Egeskolen hører også til på seminariet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Jonstrup Skole får central rolle i budgetforhandlingerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jonstrup Skole får central rolle i budgetforhandlingerne

Furesø - 26. august 2020 kl. 06:06 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der følger altid en regning med, når en kommune byudvikler. I tilfældet Sydlejren og Jonstrup er der i forvejen sat midler af til en ny daginstitution og nu står det klart, at en udvidelse af Jonstrup Skole vil koste et sted mellem 85 og 115 mio. kr., afhængigt af hvilken model, der i så fald vælges.

Behovet er blevet aktuelt ikke mindst pga. de 430 nye boliger i Sydlejren. Jonstrup vokser reelt til dobbelt størrelse på få år.

- Børnetallet i Jonstrup stiger og det er ikke godt nok at de mindre skoleelever skal transporteres til Værløse på daglig basis, stærke fællesskaber i vores lokalsamfund er grundlaget for et godt børneliv. Derfor foreslår vi at der afsættes midler til at etablere en moderne skole fra 0.- 6. klasse i Jonstrup, lyder det fra Per K. Larsen, formand for Jonstrup 89. To medlemmer af Lille Værløse Skoles bestyrelses har været drivkraften til oplægget.

Jonstrup Skole har siden 1980´erne haft en skole, som fungerede som indskoling til Ll. Værløse Skole. Fra 3. klasse tager børnene fra Jonstrup bussen til Værløse.

- Den vækst der sker nu, rummer så mange børn, at der er brug for 2 spor. Samtidig er der kommet klare ønsker fra forældrene om at skolen udvides til og med 5. klasse. Primært af hensyn til børnenes personlige, sociale og faglige udvikling, men også fordi overgangen passer bedre med strukturen i Ll. Værløse skole, hvor man skelner mellem et Børnemiljø (0-5. Klasse) og et Ungemiljø (6. - 9. Klasse), forklarer Per K. Larsen.

Furesø Kommune har afsat midler til en udvidelse af Jonstrup Skole til to spor i 0. til 2. klasse. Det er der kapacitet til på Jonstrup Seminarium, hvor skolen i dag hører til.

Arbejdsgruppen har fundet en løsning, der kan rumme både Jonstrup skole og 10. klasses centeret Egeskolen. Frem til 2023 indebærer forslaget kun ombygninger på seminariet, men etape 5 i 2023/24 involverer opførelsen af et multihus med sal, faglokaler til begge skoler og et bydelscenter.

Furesø Kommunes forvaltning har også kigget på sagen, og kommer frem til en samlet pris på mellem 85 og 150 mio. kr. alt efter hvilken model, som skal i spil.

- Jeg har læst deres forslag med interesse. Jeg kan godt se, at en skole fra 0. til 5. klasse kan være en gavnligt for Jonstrup. Det skal vi tage med i budgetforhandlingerne, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi bruger pengene bedst, siger udvalgsformand Henrik Poulsen (S).

- Vi skal have lavet et budget, der hænger sammen og giver mening, understreger han.

- Det er mange penge. Hvis vi vil lægge 100 mio. kr. ind i et anlægsbudget, kan jeg pege på andre behov på vores skoler, som presser sig på, indretning af læringsmiljøer på vores skoler, der tilgodeser alle elevernes behov: små og større arbejdsgrupper, innovation og eksperimenteren. Så det bliver en prioritering, som vi tager fat på i budgetforhandlingerne, siger Henrik Poulsen, som ser god mening i en mindre udvidelse til og med 3. klasse, da det omfatter hele FFO 1-aldersgruppen.

De tre borgerlige oppositionspartier Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har i deres eget budgetforslag nævnt Jonstrup Skole.

- Børnetallet i Jonstrup stiger, og det er ikke godt nok, at de mindre skoleelever skal transporteres til Værløse på daglig basis, stærke fællesskaber i vores lokalsamfund er grundlaget for et godt børneliv. Derfor foreslår vi at der afsættes midler til at etablere en moderne skole fra 0.- 6. klasse i Jonstrup, skriver de tre partier, men nævner intet beløb.