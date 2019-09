Jonstrup 89: Dialog betaler sig

- Forvaltningens første udspil var en prognose i 2016, som viste, at børnetallet ville vokse frem til 2025, men der var ingen indstilling om at bygge en ny institution. Jonstrup 89 spurgte de nye børnefamilier og fandt blandt dem eksperter, der kan det samme som kommunen, men derudover har lokalkendskab. Forældrenes prognoser for børnetallet var de samme som kommunens, men viste også at tallet steg langt hurtigere og at der var behov for flere pladser i Jonstrup allerede fra 2018. Forældreprognosen vandt gehør blandt politikerne, som besluttede at bygge en ny institution med plads til 180 børn, fortæller Per K. Larsen, formand for borgerforeningen Jonstrup 89.