52-årige John Carlsen cykler Danmark rundt i 15 dage for at samle ind til Børnecancer Fonden. Han starter lørdag morgen kl.9 fra sin bopæl i Værløse

John cykler landet rundt for kræftsyge børn

John Carlsen fra Værløse skulle have cyklet tværs over USA for at samle ind til kræftsyge børn. Men det satte corona en stopper for, så nu cykler han i stedet Danmark rundt

52-årige John Carlsen trillede lørdag morgen ud af indkørslen i Værløse for at cykle Danmark rundt på femten dage. Det gør han til fordel for kræftramte børn, da han ved hjælp af turen samler penge ind til BørneCancerFonden og BørneLungeFonden. Det sker ved, at han sætter hver etape til salg til en krone per kilometer og højdemeterne bliver solgt hver dag til 0,25 kroner stykket.

Tur til USA blev aflyst

Alle pengene går udeskåret til de to fonde, da John Carlsen har 16 sponsorer, der blandt andet dækker overnatning undervejs. De tæller blandt andet tre sponsorer fra Værløse, som er Værløse VVS, Salon Nova og Furesø Multiservice.

"Hver dag vil jeg skrive dagbog på Facebook om, hvor langt jeg har kørt, hvor jeg skal bo og om mine oplevelser. Jeg kører alene, men jeg har min svigerfar med i en følgebil den første uge, og i den næste uge kører mine forældre med i bil, så de kan transportere min baggage," fortæller han.

Den velgørende tur skulle oprindeligt have været tværs over USA, som John Carlsen har planlagt siden november 2019.

Men på grund af corona blev cykelturen flere gange aflyst, og da han til sidst fik afslag på indrejse til USA på grund af de nuværende omstændigheder måtte planen laves om.

"Det er ærgerligt, at det blev aflyst, og jeg er frustreret over, at jeg ikke kan blive lukket ind. Jeg har en grandkusine, der bor i Chicago, og som har en 13-årig datter, der har været ramt af kræft fire gange, og det var derfor, at jeg fik idéen til at køre tværs over USA. Men der bliver ikke nogen anden gang, så derfor har jeg valgt at køre Danmark rundt i stedet. Nu glæder jeg mig bare til at komme afsted," fortæller han inden turen.

Team Rynkeby

Det er ikke første gang, at John Carlsen samler ind til fordel for kræftramte børn.

Han arrangerede i 2016 et løb for 2000 skoleelever i Furesø, hvor der blev samlet 373.000 kroner ind til BørneCancerFonden. Det var i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet, som John Carlsen var involveret i, da han er en del af velgørenhedscykelløbet Team Rynkeby, der hvert år cykler til Paris.

Da John Carlsen lagde fra start i lørdags blev første stop Bella Center i København, hvor indsamlingsresultatet for netop Team Rynkeby blev offentliggjort for hele sæsonen.

På Facebook-siden 'John Carlsen' kan du følge hans cykeltur gennem Danmark og se, hvordan du støtter det gode formål.