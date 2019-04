Send til din ven. X Artiklen: Jørn har bygget sin helt egen flysimulator med eget værelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jørn har bygget sin helt egen flysimulator med eget værelse

Furesø - 13. april 2019 kl. 05:19 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Andre løser en sudoku eller spiller bridge. Jørn Christensen holder hjernecellerne i gang med avanceret teknologi. En livslang interesse for teknologi er grundlaget for et imponerende samlesæt.

I en tilbygning opført til formålet finder man en flysimulator komplet med avancerede vejrsystemer, pilotplaner, cockpit og alt, hvad der ellers hører sig til. Når døren lukkes, er man i cockpittet på et fly.

- Simulatoren er fuldt på højde med de flysimulatorer, man benytter til at uddanne piloter. Som det er nu, er det State of the Art. Ingen har noget, der er mere avanceret, siger Jørn Christensen med et smil. For egentlig er det både teknologien og flyveriet, der interesser ham.

- Når man først er oppe i luften, bliver det hurtigt kedeligt at flyve. Derfor står den altid på korte flyveture. Men det kan være spændende og udfordrende. Man skal virkeligt være på mærkerne for at lande henover alpetoppene i Innsbruck eller på Gibraltar, som er et sted med meget specielle vindforhold. Kastrup kan jeg udenad, siger Jørn og nikker ivrigt på spørgsmålet: Om han kunne flyve en Boeing 737?

- Ork, ja. Jeg ville ikke være i tvivl om noget som helst. Men jeg har aldrig taget et flycertifikat. Næh, for mig er det teknologien, som er det interessante. Det har det været lige siden dengang tilbage i 1982, da jeg købte den første flysimulator, der kom på markedet, kun software og i sort/hvid. Det er overvældende at tænke på, hvor langt teknologien er kommet siden dengang, forklarer Jørn Christensen.

Han kan flyve til og fra intet mindre end 24.000 lufthavne verden over. Frivillige bemander endda virtuelle kontroltårne, som giver mulighed for at flyve med på luftens motorveje simultant med flyene oppe i luften. Hver mandag er det i Skandinavien.

- Det er ikke sport eller hygge. Det er virkelighed. Det er fuldt 1 til 1 i forhold til virkelighedens forhold. Det mest irriterende er, når man sidder fast i en kø over en lufthavn og må cirkle rundt i en halv times tid, griner Jørn Christensen.

Et lille fællesskab Jørn deler sin interesse med ligesindede verden over. Men i Danmark er det ikke så udbredt.

- Vi er fem privatpersoner i Storkøbenhavn med flysimulatorer. Den ene er pilot, en anden er Air Traffic Controller. Vi har et fællesskab. Det er nødvendigt, ellers bliver det for tungt. En gang om året mødes vi til flysimulatormesse, hvor producenterne viser det nye frem, forklarer Jørn.

- Jeg har løbende købt udstyr, men da jeg solgte min virksomhed i 2014 og fik mere tid, tog det ekstra fart med flysimulatoren. Min hustru Vinni syntes, at den fyldte for meget, så vi ændrede på en tilbygning. Hun fik et bridgerum, og jeg fik et rum til min flysimulator. Siden da har jeg stort set fløjet en tur hver dag.

Jørns anden store interesse er historie. Og netop teknologiens ekstreme udvikling fascinerer ham set i et historisk perspektiv.

- Historie har altid været min store interesse. Med hensyn til den teknologiske udvikling er det i historisk sammenhæng interessant, hvor hurtigt det egentlig går. Teknologien udvikler sig med raketfart. Det fascinerer mig. Det vil også give menneskeheden en masse muligheder men også problemer. Teknologien stiller så mange ting til rådighed for almindelige mennesker, at vi får svært ved at vælge og styre udviklingen, siger Jørn Christensen.