Se billedserie Jacob Jørgsholm (I midten) havde taget sin barndomskammerat Kasper Leegaard med til Skolelandbruget for at producere et indslag til sin Youtube-kanal. Men der var også tid til en god snak med skolebørnene om alle de fine dyr. Foto: Mikkel Kjølby

Jørgsholm gjorde cirklen komplet med Store Hønsedag

Furesø - 13. juli 2021 kl. 07:22 Kontakt redaktionen

Han er blot 27 år, men har drevet Feed Bistro på Nørrebro med inspiration fra ophold i Australien og Canada i seks år. Han beskrives som en kommende stjerne på den danske madhimmel. De fleste kender ham nok fra DRs serie Madnørderne.

Men Jacob Jørgsholm er også en rigtig Farum-dreng. Han voksede op på Skovbakken med sin klasselærer fra Stavnsholtskolen, Irene Jacobsen, som nabo.

- Jeg var selv igennem et forløb på Skolelandbruget. Det var en stor oplevelse og er en af grundene til, at jeg i dag arbejder med mad. Det er et super, super projekt, som giver en oplevelse for livet, siger Jacob Jørgsholm.

Så da han var på Skolelandbruget i forbindelse med en TV-optagelse, fandt han hurtigt i hak med Johnny Skjoldborg Krog. Det udviklede sig til et lignende projekt - igen med Irene Jacobsen som den engagerede klasselærer for 3b på Stavnsholtskolen.

En tirsdag eftermiddag før sommerferien kulminerede projektet med Store Hønsedag på Skolelandbruget. Johnny og Jacob påtog sig den store opgave med at hugge hovederne af to høner, som klassen selv har passet og plejet fra udrugning af æg, til kyllinger i klasseværelset og videre til mobile hønsegårde på Skolelandbruget fremstillet af eleverne selv.

Der gik et sug gennem børnene, da Johnny Skjoldborg Krog gennemgik, hvordan han ville adskille hønens hoved fra kroppen, men forskrækkelsen fortog sig og blev til fascination, da først dåden var udført.

Jacob Jørgsholm overtog herefter, da han viste eleverne, hvordan man fremstiller kyllinge nuggets, som kort efter blev indtaget ved bålet.

- Det her er ikke et 24 timers forløb. Det er et forløb, som printer sig i børnenes hukommelse, siger Johnny Skjoldborg Krog, som snart er klar til at byde velkommen til endnu et par 3. klasser, der skal igennem samme forløb.

Hele vejen til tallerkenen Vejen til Store Hønsedag startede den 12. april, da eleverne sørgede for, at æggene kunne udklækkes. Herefter boede de små kyllinger i klasseværelset i fem uger, indtil de blev for besværlige og flyttede ind i de mobile hønsebure på Skolelandbruget. Undervejs har Irene kombineret lærdommen med alle fag.

- Tre æg kan bære to mursten. Det er lidt vildt, siger Vigga fra 3b, som blev bedt om at undersøge, hvordan de tynde æggeskaller kunne klare så stort et tryk.

- Det er fedt og sjovt, fordi man får prøvet vildt meget, som man ikke plejer at lave i skolen. Vi er blevet meget klogere på høns og deres livscyklus, siger Vigga, Merle og Emilie.

Store Hønsedag bestod også af en række aktiviteter som æggekast, stafet, quiz, fremstilling af fladbrød og meget mere. Og så kom borgmesteren fordi sammen med sin far for at nyde de hjemmelavede kyllinge nuggets. Det var Vigga, der skrev et fint brev til borgmesteren, og der var jubel i klassen, da de fik et pænt svar fra rådhuset.

Irene Jacobsen er helt oppe i skyerne over det fantastiske forløb og glæder sig især over, at projektet går i ring gennem generationer.

- Jacob Jørgsholm er jo min tidligere elev, og det projektet dengang havde gjort et stort indtryk på ham. Det er fedt, at det går i ring, siger Irene Jacobsen.