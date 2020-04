Jess er den første 50-års jubilar

- Jeg har prøvet meget som borgmester, men ikke dette. Der har været en del 40-års jubilæumer, men aldrig et 50 års jubilæum. Det er første gang. Og der er slet ikke en fortjenstmedalje for 50 års ansættelse, derfor har vi fået lavet en i dagens anledning, lød det fra borgmester Ole Bondo Christensen (S).

De fleste Farumborgere vil genkende Jess Hansen fra Farum Genbrugsplads, hvor han har sit daglige virke, men han bor i Vesterbo i Værløse. Jess er oprindeligt fra Fanø, men flyttede til Husum og derfra videre til Værløse, hvor han havde en drøm om at blive bilmekaniker på Flyvestation Værløse, men her søgte de kun flymekanikere.

Det er de glade for i Furesø Kommune. Han beskrives som pligtopfyldende og punktlig, som en ørn på et dansegulv, men til gengæld skal man vare sig for at lade ham lave kaffen, for Jess drikker meget stærk kaffe.

- Vi er glade for hans indsats. Faktisk fortæller hans chef, at Jess godt kan finde på at køre forbi genbrugspladsen, når han har fri. Bare for lige at tjekke om tingene nu også er, sådan som de skal være, siger Ole Bondo Christensen med et smil.