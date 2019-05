Se billedserie Jesper B. Korndal er vokset op i Farum og spillede fodbold med vennerne i Farum Midtpunkt, hvor hans far arbejdede. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Jespers digtsamling om Farum bragte gamle minder frem og satte følelserne på spil

Furesø - 28. maj 2019

Natten til den 28. februar drog Jesper B. Korndal et lettelsens suk og tog et sidste sug på cigaretten, inden han gik i seng. Det sidste ord var skrevet. Det sidste punktum sat. Digtsamlingen 3520 Korndal var klappet og klar.

- Det var en lettelse på en god måde. Når man skriver så meget ud fra minderne, tærer det voldsomt på kræfterne. Når jeg rammer et digt, er det en udladning af energi. Bagefter er man drænet på en behagelig måde, siger Jesper B. Korndal.

Digtsamlingen om Farum er ikke en ny idé, men i julen 2017 fangede bordet. Han lagde et digt om Farum op i den lokale Facebook-gruppe. Responsen var overvældende.

- Det er en bog, der har spøgt i mit baghoved i mange år. Først lavede jeg startdigtet. Siden har jeg løbende fundet 50-70 ord, som jeg skulle bruge om Farum. Ud fra dem har jeg lavet digtene, forklarer Jesper B. Korndal.

Digtsamlingen fører læserne gennem hans barndom og opvækst et helt særligt sted med lyserød himmel. Over fodboldkamp med tyrkerne på Stavnsholtskolen. Vaskeriet i Farum Midtpunkt. Til ungdomsfesterne på Billen. Turene ned ad Farum Hovedgade, indtil knæene gik under ham på Akacie Pubben. Sammenlægningen af fodboldklubberne. Opturen med Farum Boldklub. Neger-Mark og Revolver-Kaj er med i persongalleriet, og selveste Peter Brixtofte dukker naturligvis op med sine ikariske tanker, som løftede byen, men fløj for tæt på solen. 35 digte er det blevet til.

- Først som en voksen mand slog det mig, hvor stor betydning opvæksten har haft for mig. Det er noget, jeg er rundet af. Det slår mig, at man tog det for givet, at alt var muligt i Farum. sukker Jesper B. Korndal, som i dag er 37 år, nybagt far, og rutineret digter.

- Når jeg skriver digte, må det gerne være noget, der rammer læserne, men det skal helst være med et glimt i øjet, siger Jesper B. Korndal, som især trækker på smilebåndet over et digt, hvor nabobyerne Birkerød og Værløse får et rap over fingrene.

- Det var noget særligt at være fra Farum. Især i de år, hvor det gik meget godt. Man tænkte, at det kunne et eller andet, forklarer digteren.

Digtsamlingen udgives af forlaget Gentlemen´s Jockey Club den 8. juni med bogreception i Farum Kulturhus fire dage senere.