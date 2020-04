Jens Sandager var kommet fra Vejle for at forsøde tilværelsen for de 100 beboere på Plejecenter Lillevang.

Send til din ven. X Artiklen: Jens fik Lillevang til at swinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jens fik Lillevang til at swinge

Furesø - 28. april 2020 kl. 16:48 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en alvorlig tid er der for alvor brug for fest og ballade. Og det var lige hvad de 100 beboere på Plejecenter Lillevang fik mandag formiddag. Foreningen Lillevangs Venner havde tænkt ud af boksen for at sikre beboerne underholdning efter seks ugers indespærring pga. smittefare. Entertaineren Jens Sandager og alt hans grej blev sat op på en trailer, og så gik turen ellers rundt til de otte gårdhuse i løbet af dagen. Her kunne beboeren nyde musikken og synge med på fællessangene fra deres vinduer.

- Beboerne er spærret inde for tiden. De kan ikke få besøg. Så vi tænkte, hvad kan vi gøre for at muntre dem op, fortæller Arne Grumstrup, formand for Lillevangs Venner.

Jens Sandager er en skattet gæst på Plejecenter Lillevang.

- Han har spillet her de sidste tre år til julefrokost. Det er så taget letter hver gang, siger Arne Grumstrup.

Midlerne til mandagens festmusik har foreningen fået ved ansøgning til Esther Marie Sørensens Fond. 11.500 kroner lyder donationen på.

Det er nok til at gentage arrangementet i maj måned. Det bliver med Visens Venner Furesø, men der kommer også en gave til de cirka 60 daggæster, som for tiden er forhindret i at benytte faciliteterne på Plejecenter Lillevang.

- Da Danmark lukkede ned i marts blev de cirka 60 daggæster sendt hjem i egen bolig, og de har nu ikke været på plejecenteret i seks uger. De ældre har næsten alle demens eller lignende sygdomme og kan vanskeligt være i egen bolig hele dagen. Lillevangs Venner vil i den næste uges tid besøge dem alle og medbringe en pæn æske chokolade med en lille hilsen fra Fonden og Foreningen, fortæller Arne Grumstrup.

mikkel