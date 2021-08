Se billedserie Strålende sommsersol, god musik, fællesskab. Jonstrup Jazz Festival fik et forrygende 2021. Foto: Mikkel Kjølby

Jazzjubilæum med mersmag

Furesø - 23. august 2021 kl. 12:41 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Med et års forsinkelse lykkedes det at få afviklet den 25. jubilæumsudgave af Jonstrup Jazz Festival. Der blev en bragende succes.

I løbet af ugen op til festivalen formildede vejrguderne sig og sørgede for forrygende sensommervejr, og så blev det en forrygende byfest med cirka 1300 gæster i løbet af de tre dage.

Formand for Jonstrup Jazz Festival, Merete Nørby, oplyser, at besøgstallet fredag og søndag var omkring 600, men der lørdag aften var cirka 500 gæster på Jonstrup Gl. Seminarium. Tager man gengangerne bort, giver det et samlet antal gæster på omkring 1300.

- Det er et godt år for Jonstrup Jazz Festival. Det er ikke rekord, men vi oppe i den bedste ende. Det blev sådan, fordi vi holdt jubilæum, og folk hungrede efter at komme ud og opleve musik og samvær. Når så vejret er rigtig godt, kan det næsten ikke gå galt. siger Merete Nørby.

I anledning af jubilæet var der investeret flere penge i musikken end normalt. Det gav nogle højdepunkter langt ud over det sædvanlige. Sarah da Silva lagde for fredag eftermiddag. Copenhagen Blues Brothers tog over med deres fantastiske show, og søndag eftermiddag sad folk stille og roligt og nød Caroline Hendersons smukke musik.

- Blues Brothers væltede Jonstrup fredag aften. Jonstrup gyngede simpelthen. Men festivalen rummer mange nuancer. Det var også meget smukt, at se folk nyde Caroline Hendersons optræden søndag eftermiddag, fortæller Merete Nørby.

Formandens stolthed og glæde skyldes ikke mindst sammensætningen af publikum. En ny generation er kommet til.

- Hver eneste dag var der over 100 børn. Børnefamilierne er vendt tilbage til jazzfestivalen. Vi er så glade for, at nu kommer den næste generation med alles deres børn og vil engagere sig. Vi er glade for det stabile og trofaste publikum, men endnu gladere for at de bliver suppleret med de unge børnefamilier, forklarer Merete Nørby.

Det giver nemlig en tro på fremtiden for Jonstrup Jazz Festival, som siden Ole Sterndorff fik ideén tilbage i 1995 har været byens årlige samlingspunkt, eller byfest om man vil.

- Jeg er så optimistisk i forhold til fremtiden. Jeg kan se, at de unge engagerer sig. Vi vil gerne have, at de præger det. De er meget velkomne, hvis de vil være med til at arangere festivalen. Faktisk er de uundværlige, hvis vi skal blive ved med at have en festival, som de godt kan lide. De første unge frivillige er på banen. Vi skal bruge lidt flere, siger Merete Nørby.