Jazzfestival klar med program

Jonstrup Jazzfestivalen byder på musik for enhver smag, aktiviteter for hele familien, dejlig mad og god stemning i weekenden fra den 17. - 19. august.

Publikum kan glæde sig til et gensyn den svenske jazzmusiker, sangerinde og multi-instrumentalist Gunhild Carling og se frem til et festfyrværkeri af underholdning med den svenske jazzdronning. Der er desuden gode, kendte navne som som Papa Piders Jazz Band, Jazz Five, Klezmofobia, Mama's Blues Joint, Kong Hans's Kgl. Hofkapel, Børnejazz: Stine Michel med EventyrOrkestret og Eva Theresa Quintet. Som foregående år kan I overvære optræden i "Spirekassen« med Band fra Furesømusikskole.

På børnenes festival er der masser af sjov og underholdning for børn i alle aldre. Her kan hele familien være med. Bl.a. børnejazz, hoppeborge, stenhuggeri, grafikværksted, rakubrænding, hatteteater, ansigtsmaling, kridttegning, sanglege for de små, prøv et instrument og fotomarathon for 12-17 årige. Desuden kan man kæmpe mod et monster og lave sit eget våben. Endelig er der optræden med Krudthusets børnekor. Læs mere på www.jonstrup-jazz.dk.