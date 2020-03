Den 25. udgave af Jonstrup Jazz festival bliver endnu mere festlig. takket være et tilskud fra kommunen.

Jazzfestival får støtte fra eventpulje

I weekenden den 14. til 16. august løber Jonstrup Jazz Festival af stablen for 25. gang på Jonstrup Gl. Seminarium. Efterhånden er festivalen vokset til 1.200 besøgende, men i forbindelse jubilæet ønsker arrangørgruppen at gøre noget ekstra - blandt andet et stort musiknavn og fyrværkeri.