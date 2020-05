Jazzfestival aflyser jubilæumsudgave

- Det skulle have været det store jubilæumsår. Men grundet den verserende coronavirus er Jonstrup Jazz Festival 2020 desværre aflyst, lyder det på Jonstrup Jazz Festivals facebookside.

- Et flot musikprogram var klar, og festdugene ventede på at blive strøget efter sommerferien. Sådan skulle det desværre ikke gå, og festivalens arrangører har set sig nødsaget til at aflyse årets musikfest som følge af den aktuelle COVID-19-situation og de begrænsninger, den medfører på blandt andet det tilladte antal fremmødte, lyder det uddybende.