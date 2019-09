Jan Asmussens 25 års jubilæum som præst i Farum markeres på søndag.

Jan har set Farum vokse op

Furesø - 20. september 2019

Jan Asmussen blev ansat som præst ved Farum Kirke og Stavnsholtkirken i en alder af 33 år. Spædbørn, som blev døbt i de første år, blev til konfirmander, og nogle af dem er begyndt selv at få børn.

- Det er en stor glæde at følge et lokalsamfund gennem så mange år, siger Jan Asmussen.

Han har undervist og konfirmeret op mod tusind konfirmander, og mange hundrede nære pårørende har talt med præsten i forbindelse med dødsfald med efterfølgende bisættelser eller begravelser i kirken.

- Meget har ændret sig i Farum. Generationerne, der kunne huske Bregnerød og Stavnsholt som landsbyer og Farum som beskeden stationsby, ligger nu på kirkegården. Mange af pionererne omkring opførelsen af Stavnsholtkirken i 1981 er også historie. Når gamle folk fortæller om deres ungdom, er det ikke besættelsesårene, men de håbefulde halvtredsere, de fortæller om. På det seneste begynder også hippietid og kollektivdrømme at dukke op i fortællingerne. På et tidspunkt vil min egen baggrund blive sammenfaldende med dem, jeg skal begrave eller går på besøg hos. Det er fascinerende at være del af, fortæller Jan Asmussen.

I 1994 havde Jan Asmussen to kolleger i sognet, Malte Koch og Elisabeth Lyneborg. I den forløbne tid er antallet af præster vokset til fem i takt med byens udvikling. Der er et tæt samarbejde mellem præsterne, og udviklingen i kirkelivet må over hele linjen tilskrives præsternes fælles indsats. Farum har fået tilbud til småbørnsfamilier, børnekor og minikonfirmander, studiekredse, sognerejser og regelmæssige sorggrupper og meget andet. Ikke mindst takket være sognets organister og med vedvarende støtte fra menighedsrådet er Farumkirkerne en hovedspiller i byens musik- og kulturliv. Det kommer for eksempel til udtryk i den årlige grundlovsdag, som i år akkurat blev holdt for 25. gang med Jan Asmussen som vært i præstegårdshaven.

I de kommende år fortsætter præstens arbejde som hidtil. Det er bestræbelsen på at få klare og pointerede prædikener og taler ud af bibeltekster, der tit giver megen modstand og derfor også des større glæde, når de endelig åbner sig og begynder at tale ind i vores tid eller til en konkret situation som et bryllup eller en begravelse, forklarer Jan Asmussen.

Søndagsgudstjenesten i Farum Kirke 22. september kl. 10.00 bliver holdt som en jubilæumsgudstjeneste, og efterfølgende er der mulighed for at hilse på Jan Asmussen i Præstegårdslængerne.

Hvis nogen skulle have lyst til at give en gave, har Jan Asmussen et særligt ønske: ikke vin og blomster, men derimod et bidrag til en lille legatkonto, som han står for.

- I løbet af de 25 år har jeg i alt uddelt omkring 15.000 kroner til enlige forsørgere i Farum. Det åd legatets hovedstol, så nu er kontoen tom. Det ville være en stor glæde både for mig og kommende modtagere, hvis der atter kunne være en sum at råde over, fortæller han.

Det drejer sig om "Enkefru Emilie Kaas' Mindelegat", hvis konto altså stadig består og modtager indbetalinger. Kontonummeret er Danske Bank 4001 2501742611.