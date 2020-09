Jan Hatt-Olsen klar med ny lyrikinstallation

- Jeg bor 30 meter fra skoven og færdes utroligt meget i den. Jeg opfatter skoven et magisk spejl. Der opstår noget magisk, når man tager sine tanker med i skoven. Det bliver en dyb og intens oplevelse, forklarer Jan Hatt-Olsen, som har taget 5000 billeder på sine vandringer i skoven.

Han har fået støtte fra Kulturstyrelsens pulje for kunstneriske sommeraktiviteter til projektet: At gå gennem skovens spejle - Hareskoven som en digtsamling.

Jan Hatt-Olsen starter med et foredrag. Derefter vandres der ud i skoven og dens poetiske virkelighed udforskes.

- Når vi vandrer i skoven, ser vi først det, vi forventer at se træer, grene, blade, søer. Dernæst kan vi se os selv, hvad vi har bragt med os i vores måde at opfatte forholde sig til verden. Skoven er et poetisk spejl, som man kan gå gennem til den anden side, se en poetisk virkelighed udfolde sig, forklarer Jan Hatt-Olsen.