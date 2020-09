Viceborgmester lLars Carstensen (K) har sat krydser i Furesøs budgetforslag. Foto: Allan Nørregaard

Iværksættersatsning, kunstgræs og studieboliger

Furesø - 09. september 2020 kl. 10:57 Af Mikkel Kjølby, Frederiksborg Amts Avis

Den konservative viceborgmester Lars Carstensen er stærkt tilfreds med partiets fingeraftryk på budgetforslaget fremsat sammen med S og RV.

Når Lars Carstensen taler om det kommunale budget, ynder han at sammenligne det med en supertanker. Hårde opbremsninger skal helst undgåes. I stedet skal der drejes lige så let på roret.

- Vi laver små ændringer i budgettet, så vi drejer supertankeren hen på den ønskede kurs. I år har vi fundet besparelser for 6,5 mio kr., hvilket reelt er penge, som vi fører fra kolde til varme hænder, forklarer Lars Carstensen.

Igen i år lød øvelsen på at finde besparelser for 20 mio. kr.

- Kommunen bruger tæt på 3.000 mio. kr. årligt. I den sammenhæng er 20 mio. kr. meget lidt.

Men så er der også muligheden for at få nye tiltag med i budgettet. Lars Carstensen fik stort set alle ønsker med.

- Jeg er super glad. Vi har fået utrolig meget med. Så skal man være et skarn, hvis man ikke siger ja, siger Lars Carstensen.

Han glæder sig over midlerne til renovering af kunstgræsbanen i Værløse, den nye aftale med Kometen og de andre private SFOer, samt at ønsket om studieboliger skrives ind i kommuneplanen og dermed bliver et planlægningsværktøj.

Lars Carstensen ser frem til, at Furesø Kommune bliver mere aktive på iværksætterfronten.

- Vi er nødt til at være skarpere på at understøtte iværksætteri. Vi skal gøre Furesø kendt for, at der er opbakning til iværksættere, siger Lars Carstensen, som i budgetforslag får rettet forvaltningens opmærksomhed hen på emnet.

- Jeg forventer, at Furesø Kommune sætter sig for bordenden i et tættere samarbejde med Iværksætterhuset og Copenhagen Business Hub, forklarer Lars Carstensen.

Furesø har et iværksætterhus på Ny Vestergårdsvej i Værløse. Men fremtiden truer.

- Iværksætterhuset er en lille smule truet, idet Widex en gang i fremtiden vil rive bygningen ned. Kommunen skal sikre, at der er fortsat er et sted til iværksætteri, lyder det fra Lars Carstensen.