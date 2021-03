Katja Ljungqvist er ny ejer af den lokale virksomhed Genpack A/S. Foto: Franz Veisig

Artiklen: Iværksætter overtager Genpack A/S

Iværksætter overtager Genpack A/S

Erhvervskvinden og iværksætteren Katja Ljungqvist overtager det lokale firma Genpack A/S

Erhverv Så er der kommet ny ejer. Erhvervskvinden og iværksætteren Katja Ljungqvist har overtaget lukkesystemvirksomheden Genpack A/S.

Firmaet Genpack A/S producerer og udvikler pose-luknings-systemer fortrinsvis til medicoindustrien; og forhandler pakke- og produkt-emballerings-maskiner til alle formål for eksempel lægemidler, fødevarer, elektronik og accessoires. Genpack A/S, grundlagt i 1949, er beliggende i Farum.