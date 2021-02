Se billedserie Fredningsbestemmelser for Farum Vest tillader hverken parkeringspladser eller fodbolbaner. Fredningen fastslår, at områdets udseende skal bevares.

Ingen afhjælpning af FCNs pladsproblemer - kommunen arbejder videre

Furesø - 08. februar 2021 kl. 15:49 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Furesø Kommunes bestræbelser på at sikre superligaklubben FC Nordsjælland mulighed for at udvikle forretningen i Farum har fået et ordentligt skud for boven.

Søndag eftermiddag kom Fredningsnævnet med afgørelsen på kommunens ønske om at bruge et fredet område ved Lillevangsvej til parkeringspladser samt tre fodboldbaner. Der er tale om en blank afvisning af Furesø Kommune ønske om dispensationer fra Farum Vest-fredningen.

- Fredningsnævnet giver afslag på de ansøgte dispensationer. Fredningsnævnet finder, at både etablering af aflastningsparkeringspladser og etablering af fodboldbaner vil medføre ændring af arealernes anvendelse og dermed vil stride mod fredningens formål, som blandt andet er at bevare området i sin nuværende tilstand. Fredningsnævnet bemærker, at Naturklagenævnet i bemærkningerne til fredningsafgørelsen udtrykkeligt har anført, at de i denne sag behandlede arealer er centrale som værdifulde landskabselementer og grønne kiler, skriver Fredningsnævnet.

De 580 parkeringspladser ved Lillevangsvej skulle have aflastet området ved Farum Park i forbindelse med superligakampe og frigivet en grusbane, som i dag fungerer som parkeringsplads, til en ekstra kunstgræsbane.

Afgørelsen indebærer, at Furesø Kommune er sendt tilbage til tegnebrædtet for at finde ekstra parkeringspladser i forbindelse med superligakampene.

- Afgørelsen giver anledning til at tænke i andre løsninger i forhold til de parkeringsproblemer, der er i forbindelse med superligakampe på stadion. Det kan blandt andet være ved at optimere de eksisterende parkeringsforhold ved stadion. I dag kan det i forvejen være svært at parkere, hvis man skal have børn til og fra svømmehal og fodbold, siger Claus Torp, direktør for by og kultur i Furesø Kommune.

Arbejdet med at finde plads til flere parkeringspladser er allerede i gang.

- Der er helt afgjort et behov for flere parkeringsmuligheder. I forvaltningen vurderer vi, at der kan skabes ekstra pladser foran svømmehallen. Samtidig vil vi se på, om vi kan etablere bedre cykelparkering og derved mindske behovet for bilparkeringspladser. Endelig ser vi nogle muligheder for at etablere parkeringspladser ved Paltholmvej i enden op imod stadion og generelt at få fordelt parkeringen bedre på de store kampdage, fortæller Claus Torp.