Inge Storm: Skolelandbruget er mit favoritsted

Hun har fire børnebørn. De to af dem bor ligesom hende selv lige rundt om hjørnet fra Skolelandbruget, som med hjemsted på Solhøjgård hører til i udkanten af den gamle Stavnsholt Landsby. Her kommer skoleklasserne på besøg for at muge ud, fodre dyrene og høre om naturen. Men stedet har også åbent udenfor skoletiden. Og det har en værdi, mener Inge Storm.

- Mange børn sidder for meget ned med deres Ipads. Men her er der oplevelser at få. Det giver et afslappet forhold til dyr at være med til at fodre en kanin, at være med til fåreklipning eller at opleve, at grisen altså bliver slagtet og lavet til pølser. Det giver børnene noget. De får hele processen og finder på den måde ud af, at de skal passe på naturen, forklarer Inge Storm.