Indvielse: Ny cykelsti er super

Det skulle gå hurtigt med at spænde snoren ud og få den klippet over, da en ny supercykelsti mellem Farum og Allerød tirsdag blev indviet.

Borgmestrene Ole Bondo Christensen (S) og Karsten Längerich (V) var selv kommet cyklende til kommunegrænsen fra hver deres retning for at fejre, at Furesø og Allerød Kommune nu er forbundet af en 7,2 kilometer lang rute, der føjer sig til et stort netværk af supercykelstier.