Formand for Furesø Industri Mogens Brusgaard. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Industriformand overrasket over DI-måling

Furesø - 30. november 2020 kl. 19:33 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

måling De seneste syv har har Furesø Kommune ligget nummer ét blandt de nordsjællandske kommuner i Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse. Den seneste undersøgelse viser dog, at Furesø er gået ned til at være nummer to i Nordsjælland og nummer 50 på landsplan.

I en pressemeddelelse hæfter Furesø Kommune sig dog ved, at knap 70 procent af de adspurgte virksomheder gerne vil anbefale andre til at etagblere sig i kommunen, og at det er en stigning i forhold til året før og er højere end gennemsnittet på landsplan.

"Det er vores medlemmer i DI, der har besvaret undersøgelsen, og det er en overraskelse, at Furesø er faldet tilbage, når vi ser på, hvor godt samarbejdet er. Dog vil jeg anbefale, at vi får taget en god dialog om, hvorfor kommunen er scoret så lavt på fx arbejdskraft og uddannelse, og hvordan vi sammen kan få forbedret på de områder i de kommende år," fortæller Mogens Brusgaard, formand for Furesø Industri i pressemeddelelsen.

Hos Furesø Erhvervsforening kalder målingen på "et endnu tættere samarbejde om fx udbud af opgaver til lokale leverandører."

"Vi har i flere år haft dialog om, hvordan vi kan sikre flere lokale leverandører opgaver fra Furesø Kommune. Undersøgelsen her viser, at vi stadig skal sætte fokus på det emne. Derfor er jeg også glad for, at vi i forberedelsen af en ny partnerskabsaftale netop tager dette emne op og blandt andet styrker den digitale platform, hvor kommunen udbyder sine opgaver," siger formand for foreningen Birgit Ritter i pressemeddelelsen.

"Vi har allerede et godt og tæt samarbejde med erhvervsforeninger og erhvervsliv. Vi er netop ved at revidere vores partnerskabsaftale, hvor vi sætter fokus på at videreudvikle samarbejdet om blandt andet arbejdskraft, uddannelse, dialog og brugen af lokale leverandører. Jeg ser derfor nu frem til, at vi igennem vores erhvervskontaktudvalg får sat fokus på de her vigtige emner og får taget flere initiativer tik glæde for erhvervsliv og kommune," siger erhvervsudvalgsformand i kommunen Hasan Yilmaz (S).

70 virksomheder i Dansk Industri har deltaget. Virksomhederne dækker samlet 1.236 arbejdspladser ud af kommunens samlede antal arbejdspladser på 14.037 (pr. 30.11.19), skriver Furesø Kommune.