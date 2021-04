Formand for Furesø Industri, Mogens Brusgaard, har forsøgt at hjælpe de lokale virksomheder med gode råd gennem coronakrisen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Industriforening har hjulpet medlemmerne under corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Industriforening har hjulpet medlemmerne under corona

Hos Furesø Industriforening har de gjort meget for at hjælpe virksomhederne bedst gennem coronakrisen. Både med digitale værktøjer og hjælp til hjælpepakker

Furesø - 23. april 2021 kl. 17:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det har været et travlt og anderledes år hos erhvervsforeningen Furesø Industri, der er en sammenslutning af virksomheder indenfor industri, erhverv og håndværk i Furesø Kommune. Det skyldes ikke mindst coronanedlukningen, som har fået foreningen til at tænke i nye baner for at hjælpe medlemmerne.

Furesø Industri har rødder tilbage til 1979, og foreningen har også et samarbejde med Furesø Erhvervsforening i de tilfælde, det giver mening. Erhvervsforeningen udsprang i sin tid af netop industriforeningen, og de to foreninger henvender sig til forskellige typer virksomheder.

"Det kan især handle om rammevilkår fra kommunen, hvor vi samarbejder med erhvervsforeningen," siger formand Mogens Brusgaard.

Hjælp til hjælpepakker Men Furesø Industri har også et tæt samarbejde med Furesø Kommune. Mogens Brusgaard fortæller, at foreningen under nedlukningen sidste forår fik en fast track-ordning op at stå i samarbejde kommunen. Ordningen betød, at de lokale virksomheder kunne få hurtig hjælp og rådgivning til ansøgninger om hjælpepakker.

"Kommunens medarbejdere sad klar hjemmefra med at hjælpe med at ansøge om hjælpepakker. Det gik hurtigt med at få den ordning op at stå," siger han.

Derudover har der været efterspørgsel på viden om digitale værktøjer for eksempel i forbindelse med, at det blev sværere at eksportere, når landene lukkede ned. I den forbindelse har virksomhederne også kunne gøre brug af hinandens erfaringer.

"Vi har haft forskellige inspirationsmøder med virksomhederne online, hvor de har fået hjælp til selvhjælp. Vi har haft forskellige key note speakere, og medlemsvirksomhederne har også fortalt om, hvordan de bruger de digitale muligheder. Virksomhederne har både haft spørgsmål om, hvordan de kommunikerer digitalt, men også om hvordan de handler med kunderne i andre lande," siger Mogens Brusgaard.

Dækningsafgift Derudover har Furesø Industri også sendt flere nyhedsbreve ud til medlemmerne under coronakrisen for at sikre et tættere bånd.

"Vi har kommunikeret mere, end vi plejer, for at vise, at vi tænker på dem. Der er en stor spredning blandt vores virksomheder, og der er nogle, som det går rigtig godt for, og så er der andre, hvor det går rigtig dårligt," siger han.

Hos Furesø Industri har de længe haft afskaffelsen af dækningsafgiften som mærkesag, men det er på det seneste trådt lidt i baggrunden.

"Der er mange kommuner i det jyske, som ikke har dækningsafgift, og derfor giver det en ulige konkurrence. Men det lykkedes os at bringe afgiften ned mod, at vi hjalp ledige med at komme i arbejde," siger han.

Erhvervsuddannelse Mogens Brusgaard mener, at det vigtigste for virksomhederne er, at det er enkelt at navigere i reglerne, og at der er hurtige svartider fra kommunen. En af de store udfordringer i Furesø er, at der er mangel på erhvervsområder.

"Hvis man vil ekspandere kniber det med muligheder for udbygning i industriområderne. Der er også brug for at udstykke mere til erhverv og ikke kun til boliger," mener han.

Sidst men ikke mindst ønsker de hos industriforeningen at få erhvervsuddannelser til kommunen.

"Vi vil gerne have en erhvervsuddannelse til Furesø, og det arbejder vi tæt sammen med kommunen om. Det kan være alt fra sosu-uddannelser til en uddannelse som digital gamer. Det handler om, hvad der kan lade sig gøre," siger han.