Indsamling i tegneform

hjælp Dansk Flygtningehjælp - også i Furesø - er frem til den 9. november i gang med dette års landsindsamling. Det foregår i år - på grund af coronavirusset - online. Årets indsamling har fokus på at give flygtninge tag over hovedet.

"I Bangladesh kan det lade sig gøre at bygge et hjem for 218 kroner. Det består af bambusstænger, metalwire, søm og presenning. Man kan tegne med fra d. 21. september til 9. november på tegnethjem.dk. Det er også muligt at støtte direkte: SMS med teksten HJEM til 1217 og du støtter med 218 kroner, eller mobilepay et valgfrit beløb til 875550.