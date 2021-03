Se billedserie Sidste år var Clara Engelund parat til at gå ud med indsamlingsbøssen ? i år erstatter hun indsamlingsbøssen med affaldsposer og samler ind til verdens fattige ved at samle skrald i naturen.

Send til din ven. X Artiklen: Indsamling i Farum skyder knopper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indsamling i Farum skyder knopper

Furesø - 11. marts 2021 kl. 07:12 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I Farum må kirken for andet år i træk aflyse den landsdækkende husstandsindsamling til Folkekirkens Nødhælp, som Farums borgere tilsammen plejer at donere 40-50.000 kroner til, når de frivillige indsamlere ringer på døren.

Den store hustandsindsamling er nemlig erstattet af en digital indsamling, der kulminerer i disse dage og helt frem til søndag 14. marts, hvor hustandsindsamlingen skulle have fundet sted.

Derfor opfordrer Farum Sogn nu alle dem, der ville have puttet penge i indsamlingsbøsserne søndag den 14. marts til at støtte Farum Sogns indsamling direkte via sms eller mobile pay m.m.

- Den gavmildhed som vi har oplevet alle årene, hvor vi er gået rundt til dørene, den tror jeg også lever sit stille liv i år, selvom vi ikke må gå på gaden med indsamlingsbøsserne. For heldigvis er der mange andre måder, man kan støtte på i år, siger Doris Pihl Linkenkær.

Kirken i Farum har fået stor opbakning fra lokale restauranter til et improviseret og ret alternativt indsamlingsprojekt: "Spis bønner i en uge", hvor kirken opfordrer folk til at spare penge på madbudgettet ved at spise bønner - og så sende overskuddet videre til verdens fattige.

De fem lokale restauranter Kollekolle Konferencehotel, Restaurant Furesøbad, Big Due, Vores Franske og Koriander bidrager alle med spændende opskrifter med bønner og linser og andre bælgfrugter, som frem mod søndag 14. marts løbende bliver lagt på farumsogn.dk og Farum Sogn på Facebook.

Et andet sted i Farum arbejdes der også på højtryk med indsamlingen. Det er hjemme hos Clara Engelund, der var indsamlingsassistent i Farum i 2020.

- Nu hvor vi desværre ikke kan gå fra dør til dør med indsamlingsbøsser og muleposer, så må vi i stedet gøre en forskel hjemmefra, fortæller Clara Engelund.

Derfor har Clara fundet sammen med en stor gruppe unge i "Folkekirkens Nødhjælps Ungdom NU". De kombinerer deres digitale indsamling til Folkekirkens Nødhjælp med affaldsindsamling. Helt konkret betyder det, at for hver 500 kr., der bliver doneret til deres indsamling inden lørdag d. 13. marts vil en masse unge NU'er samle en pose skrald.

Så i år smøger Clara ærmerne op til gavn for verdens fattigste og for naturen og erstatter den røde indsamlingsbøsse med en stor skraldepose.

Man kan støtte indsamlingen ved at sende SMS til 1911.

Støt med 300 kr. ved at skrive "MAD" eller med 150 kr. ved at skrive "VAND" eller med 75 kr. ved at skrive "TRÆ".

Eller med Mobile Pay eller dankort på hjemmesiden: https://indsamling.noedhjaelp.dk/team/bliv-digital-indsamler-og-hjaelp-farum-sogn-med-at-samle-ind-til-verdens-fattigste