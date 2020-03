Indsamling aflyst

- Der er 60 frivillige, der har meldt sig som indsamlere, så det tegnede ellers til at blive en rigtig flot indsamling. Nu håber jeg bare, at vi kan vende situationen, så vi alligevel får sat fokus på alvorligheden af klimaforandringerne og vores ansvar. Men det er jo klart at lige nu er det bekymringen for Corona, der fylder mest, lyder det fra Doris Pihl Linkenkær.