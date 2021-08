Indkøbsbus for ældre kører igen: De har glædet sig som små børn

Se billedserie 18 ældre var med indkøbsbussen onsdag, som har taget en corona-pause på halvandet år. Foto: Jan F. Stephan

Indkøbsbussen, som kører de ældre til Farum Bytorv, har også været ramt af coronanedlukningen. Men onsdag kørte den for første gang igen, og stemningen var høj

Furesø - 12. august 2021

Coronanedlukningen har været et stort indgreb i de flestes liv, men for en gruppe ældre i Farum, er der særligt én ting, som de har savnet. Det er den sædvanlige indkøbsbus, der normalt kører hver onsdag formiddag og samler de ældre op til en tur på Farum Bytorv. Og den sluttes altid af med lidt socialt samvær i Farum Kulturhus.

Efter cirka halvandet års fravær var det onsdag blevet tid til at genoptage ordningen, som 90-årige Leon Andersson fra Ældre Sagen står for at arrangere.

"Det gik rigtig godt, og det var overmådeligt tilfredsstillende, at så mange mødte op og var så glade. De sagde, at de havde glædet sig som små børn," fortæller han.

Kaffe og Gammel Dansk Der bliver både handlet dagligvarer og shoppet i tøjbutikker, når de ældre er på Farum Bytorv, fortæller Leon Andersson.

"Vi starter altid nede ved Fakta, for der ligger apoteket, hvor mange skal ind. Så tager de supermarkederne, og da der er mange damer med, er de også interesseret i tøjbutikkerne. Men det handler primært om fødevarebutikkerne, for der er mange, der hellere vil handle selv end at få varerne udefra," siger han.

I mellemtiden står Leon Andersson klar i kulturhusets foyer foran biografen, hvor der bliver serveret kaffe, kage, øl og Gammel Dansk efter indkøbene. Og den del af turen må ikke undervurderes.

"Det er det væsentligste, da det især er et socialt foretagende, og de hygger sig i den grad. Uden caféen ville det ikke være den samme tur," siger Leon Andersson.

Bussen kommer blandt andet forbi plejecenter Lillevang og Gedevasevang, og i onsdags var der 16 kvinder og to mænd med på bussen. De bor både på plejehjem og i private boliger. Ordningen har eksisteret siden 1997 og startede som et kommunalt tilbud, men i 2003 overtog Ældre Sagen indkøbsturen, der dog stadig får kommunalt tilskud. Og ifølge Leon Andersson er politikerne også godt tilfredse.

"Politikerne er meget glade for ordningen, for hvis de ældre i stedet skulle visiteres til at få mad udefra, ville det koste meget mere for kommunen. Der er også flere af fødevarebutikkerne på Farum Bytorv, der er sponsorer, og som giver et årligt tilskud til bussen," siger han.

Følgebil til rollatorer Og det er en stor bus, som de har til rådighed, også for stor mener Leon Andersson, til de omkring 15-25 faste deltagere. Men det har ikke været muligt at få en mindre.

"Der er god plads, og de sidder altid de samme steder," siger han.

Der er også behov for et større antal rollatorer med på turen, og det har resulteret i, at der nu er en følgebil med på ruten.

"Vi har lejet en følgebil til rollatorerne, da de ikke må være i bussen. Den er kommet til inden for de seneste år," siger Leon Andersson.

På grund af indkøbsbussens store populariet har der også i Værløse været forespørgsler om en lignende ordning. Men det vil ifølge Leon Andersson være svært at få op at stå for de samme midler.

"Vi har i Ældre Sagen fået mange forespørgsler fra Værløse, men der er en helt anden geografi, for der er både Jonstrup, Kirke Værløse og Værløse. Det vil vi ikke kunne nå på den samme tid," siger han.

Leon Andersson glæder sig i stedet over, at der nu er en fast tur igen hver onsdag til Farum Bytorv. Også for ham personligt betyder det meget,

"Jeg har savnet at møde de mennesker, for de er utrolig positive. Samværet har jeg savnet," siger han.