Skolebyrådsdagen er en medvirkende årsag til nomineringen.

Indflydelse giver blod på tanden

Furesø - 07. maj 2020 kl. 09:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Organisationen Danske Skoleelever har nomineret Furesø Kommune til årets mest elevvenlige kommune.

Reel indflydelse ved årets skolebyrådsdag er noget af det, der vækker opsigt hos Danske Skoleelever. I forbindelse med Skolebyrådsdagen fordelte kommunens 8. klasser i fællesskab 100.000 kr. mellem forskellige aktuelle problemstillinger i Furesø Kommune. Furesø Fælles Elevråd var værter på dagen og deres opgave var at rammesætte dagen, lige fra præsentation til at holde tidsplan og afrunding af dagen. Den slags initiativer giver blod på tanden og lyst til at engagere sig, fortæller Jonas Dong Nyborg Rasmussen, der går i 9. klasse på Lille Værløse Skole ved siden af hvervet som formand for Furesø Fælles Elevråd.

- Som elever i Furesø har vi ret til at blive hørt. Det kan vi mærke, når vi tager en sag op, eller bliver bedt om vores holdning til en sag. Vi er blevet spurgt om vores holdning til Aula, før, under og efter implementeringen, og mange af os sidder med som repræsentanter i forskellige udvalg i Furesø Kommune, hvor vores stemme også bliver hørt,fortæller Jonas Dong Nyborg Rasmussen og fortsætter:

- Derfor er vi også rigtig glade for den opmærksomhed, det kan give, hvis Danske Skoleelever kårer Furesø til årets mest elevvenlige kommune. Det vil betyde, at vores meninger vil blive taget endnu mere alvorligt og at andre på vores alder vil kunne se, hvorfor man skal engagere sig, siger Jonas Dong Nyborg Rasmussen.

Nomineringen bygger også på, at kommunen har haft som målsætning at aktivere mangfoldigheden i elevrådene som et aktiv i den demokratiske hverdag i kommunen.

- Når eleverne i Furesøs skoler vælger elevrådsrepræsentanter på tværs af etnisk baggrund og politiske og religiøses holdninger, er vi lykkedes rigtig godt med den demokratiske dannelse her i Furesø. Det gør mig glad, at andre lægger mærke til den indsats, siger Henrik Poulsen (S), formand for Udvalget for Skole og ungdomsuddannelse.

Danske Skoleelever kårer for 12. år i træk årets elevvenlige kommune, hvor organisationen anerkender de kommuner, der har gjort en særlig mærkbar indsats i arbejdet med elevdemokratiet. I år er Furesø nomineret sammen med Odense, Vejle, Esbjerg og Rudersdal.