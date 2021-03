Det blæser og det er med vanter på, men ellers fungerer det for volleyholdet at træne udendørs på grusbanen i Farum. Privatfoto

Indendørs idræt rykker udenfor: Det giver så meget energi

Furesø Kommune har udpeget 27 udendørsarealer til foreningerne, og på grusbanen ved Farum Park er bedstevolley allerede i gang. Hos Farum Familie Svøm planlægger de udspringsøvelser udenfor og sang for de ældre

Furesø - 11. marts 2021 kl. 19:45 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det er ikke kun de udendørs idrætsgrene, der glæder sig over, at der nu er åbnet mere op. Det gælder også dem, som normalt befinder sig indenfor i en hal. Furesø Kommune har udpeget 27 udendørsarealer, som foreningerne kan blive tildelt, og kommunen opfordrer på sin hjemmeside foreningerne til at 'tænke ud af boksen'.

Nogle af dem, som netop er ved at tænke ud af boksen er Farum Familie Svøm, som har medlemmer fra 3-90 år. Klubben har især en del ældre, der normalt går til vandgymnastik, men som de nu er ved at lave et udendørs tilbud til.

"Vi er ved at planlægge cykel-eller gåture for dem, der kan klare det, og fællessang for dem, der ikke kan. Klubben har nogle sangbøger fra DGI, så dem der ikke er så mobile kan synge sammen. Vi hører meget om, at folk bliver kede af det og deprimerede, så vi forsøger at lave noget socialt samvær," siger daglig leder i Farum Familie Svøm, Lone Vorm.

Lagt hjernen i blød Svømmeklubben har også planer om at lave tekniktræning for udspringsholdene, der blandt andet kan træne tilløb og lave opvarmning. Og for de rigtig friske er der svømning i Farum Sø eller Furesøen.

"Under nedlukningen sidste år havde vi kun træning for udspringsholdene udenfor, men nu vil vi gøre noget for alle hold, så derfor har vi lagt hjernen i blød. For børnene vil vi arrangere rundbold, stikbold eller måske stopdans, så det også bliver lidt sjovt," siger Lone Vorm.

Det hele skal dog først planlægges, og derfor bliver udendørs træning i svømmeklubben først en realitet fra den 6. april, med mindre at de på det tidspunkt godt må trække ind i svømmehallen. Klubben har derfor søgt kommunen om at bruge en grusbane ved Farum Svømmehal.

Tager tid at blive klar Det er chefkonsulent i Furesø Kommune, Jakob Hermansen, der står for at fordele udendørsarealerne, og han har fået henvendelser fra foreninger, der dyrker både gymnastik, basket, badminton og taekwondo.

"Der er mange, som gerne vil mødes og lave noget socialt sammen eller lave fysisk træning," siger han.

Jakob Hermansen er dog ikke overrasket over interessen, som han faktisk troede ville være større.

"Jeg havde troet, at foreningerne var mere parate, og derfor havde jeg forventet flere henvendelser. Jeg tror, at mange af dem er ved at planlægge deres aktiviteter, og noget af det kan måske ikke lade sig gøre, fordi instruktørerne skal lave noget andet, end det de plejer," siger han.

I Furesø Kommune er der dog plads nok.

"Hvis det hele bliver fyldt op, så finder vi 27 nye steder," siger han.

Bedstevolley på grusbane Nogle af dem som har været meget hurtige til at stable udendørs træning på benene er 'Farum og Holte Volleyball'. De har et hold der kalder sig 'bedstevolley', som er for medlemmer over 60 år, og hvor gennemsnitsalderen ligger på 70 år. De mødtes første gang tirsdag formiddag på grusbanen ved Farum Park, som kommunen forinden havde tromlet for dem. Her skal holdet spille to gange om ugen.

"Lige så snart Mette Frederiksen sagde, at der blev åbnet op, skrev jeg ud til medlemmerne og spurgte hvem, der var interesseret. Det var der omkring 25, der var, mens der er andre, som vil vente på at blive vaccineret," fortæller 74-årige Pia Ingevold, der selv spiller på holdet og er medlem af bestyrelsen.

Sidste forår var de selv opsøgende i forhold til at bruge en fodboldbane ved Farum Park, men ved denne genåbning er kommunen kommet mere på banen, mener hun.

"Nu er kommunen mere inde over, og hjælper med at anvise steder, hvor vi kan være. Jeg tror også, at der var mange foreninger, der blev taget lidt på sengen sidste år, og derfor ventede på, hvad der skulle ske," siger hun.

Giver meget energi Normalt spiller de i Bybækhallen, men det fungerer også at spille udendørs, selvom det er anderledes. Holdet har deres eget net med hver gang, som skal stilles op. Det vigtigste er dog det sociale aspekt, og sidst de så hinanden var i starten af december.

"Det giver meget energi at mødes, selvom det er helt anderledes udendørs. Der er sol og det blæser, og det er derfor sværere. Men det, vi alle har til fælles, er, at vi synes, det er sjovt at røre til en bold," siger hun.

Hos bedstevolley kan de dog sagtens bruge flere og gerne yngre medlemmer end gennemsnitsalderen. For selvom de allerede er omkring de 25 personer, som er forsamlingsloftet, så kan de dele banen op.

"Vi kan lave flere zoner, så vi kan sagtens være 50 personer, fordi banen er så stor," siger Pia Ingevold.