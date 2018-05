Indbrudstyv efterlod spor i toilettet

En indbrudstyv havde glemt at trække ud efter at have forrettet sin nødtørft under et indbrud på Skovbakken i Farum. Her havde ukendte gerningsmænd mellem onsdag den 9. maj og lørdag den 12. maj brækket et vindue op og stjålet ure og parfumer, men altså også brugt toilettet. Nordsjællands Politi vil nu forsøge at finde DNA-spor på toiletbrættet