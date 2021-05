Indbrudstyv blev fanget på video

112 En villa på Tornekrogen i Værløse var natten til søndag udsat for indbrud. Det skete kl.00.45, og det usædvanlige er, at gerningsmanden blev fandet på husets videokameraer. Signalemetet lyser således: Mand, 20-25 år, 170-188 cm, muskuløs af bygning, kort hår, iført hættetrøje, med lys bund og lyse ærmer, mørke bukser og lyse sko.

Han et formentlig kommet ind via et vindue, og det vides ikke, om der er stjålet noget. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv