Indbrud på Skovbovænget

Af Mikkel Kjølby

En fræk indbrudstyv fandt tilsyneladende de nødvendige remedier til et indbrud i et skur ved en villa på Skovbovænget, Han snuppede et koben fra skuret og brugte det til at brække et kældervindue op. Der er stjålet to Ipads, smykker og ædelstene, blandt andet to guldøreringe med vedhæng. Indbruddet er sket i tidsrummet onsdag klokken 8.50 til 12.00.