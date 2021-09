Per Pallesen giver et indblik i et lang liv i underholdningsindustrien ved et foredrag i Galaksen i Værløse søndag 26. september. Pressefoto

Ind bag det røde scene­tæppe med Per Pallesen

For mange er han kendt som den opblæste tjener Boldt fra 'Matador' eller som Mathiesen med blotterkittel og hinkestensbriller og udødelige udtryk som "osse li' på en studs" og "what do you have in your tæjsk today".