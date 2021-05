Anette Benedikte Paisol og hendes mand Kim har oprettet firmaet Rapunzel - kølehætte ved kemo. Det er sket for at hjælpe andre kræftramte kvinde til at beholde deres hårpragt under kemoterapi. Foto: Mikkel Kjølby

Ildsjælen med is i håret

Furesø - 23. maj 2021

VÆRLØSE: I forbindelse med en rutinemæssig mammografi fik Anette Bendikte Paisol i 2017 konstateret tre små kræftknuder i sit venstre bryst.

- Det havde ikke spredt sig og var opdaget enormt tidligt. Ved en operation fik jeg fjernet og rekonstrueret mit bryst, fortæller Anette Benedikte Paisol om det vellykkede forløb, som dog ikke var helt slut endnu. For hun skulle igennem et forløb med forebyggende kemoterapi med udsigt til at miste sit hår.

- Jeg gik helt i panik. At tabe håret er for mig et tab af kontrol, kvindelighed og identitet. et ville være ydmygende og stigmatisering. forklarer Anette Benedikte Paisol.

Gennem en sygeplejerske var Anette Benedikte Paisol blevet præsenteret for kølehættebehandling. Det lykkedes at komme i kemoterapi på Hillerød Sygehus. Det eneste sted i landet med en kølehættemaskine.

- Jeg beholdt mit hår. Hvis jeg ikke var kommet på Hillerød, var jeg blevet pilskadet og havde løbet den risiko at være blandt de halvanden til to procent, som ikke får håret igen, forklarer Anette Benedikte Paisol.

Kølehættebehandling er kendt verden rundt, men er valgt fra på de danske hospitaler, da det betrages som kosmetisk behandling, som vil nedsætte antallet af nødvendige kræftforløb som følge af logistiske årsager.

Anette Benedikte Paisol kæmpede derfor for døve ord på Christiansborg, da hun sammen med andre stiftede Kølehættegruppen, som lobbyede for indførelsen af kølehættebehandling på de danske hospitaler.

- Vi gjorde et enormt stykke arbejde, men kom ingen vegne med det, siger Anette Benedikte Paisol.

Rapunzel med det lange kraftige hår

Ildsjælen med is i håret nægtede dog at give op på vegne af de ca. 17.000 danske kvinder, som årligt rammes af kræft og rekvirerer for ca. 50 mio. kr. parykker.

- Jeg tænkte, at hvis vi ikke får kølehættemaskiner ind på hospitalerne, så må køleskabet komme ind på hospitalet sammen med patienten, siger hun med et stort smil.

For sammen med sin mand Kim har hun stiftet firmaet Rapunzel - kølehætte ved kemo. Symbolikken med eventyrfiguren med det lange kraftige hår er til at tage og føle på. For Anette har fundet en transportabel løsning, der kan være med til at forhindre hårtab i forbindelse med kemoterapi.

- Vi køber hætterne i USA, køleementerne får vi fra Tyskland, og køletasken køber vi i Kvickly. Det er en transportabel løsning, som patienterne kan tage med ind på stuen, forklarer Anette Benedikte Paisol.

Det er altså patienterne selv, som monterer kølehætterne, og dermed bliver personalet friholdt til vital kræftbehandling, og patienterne betaler selv for lejen af udstyret.

- Kølehætterne gør, at metabolismen går i dvale, hvilket betyder, at kemoen ikke rammer hårsækkene. Systemet bruges allerede på hospitalerne som kølehandsker og luffer til fødderne, siger Anette Benedikte Paisol.

Køleelementerne monteres en halv time, inden den første kemo sendes ind i kroppen. Hovedbunden køles ned til mellem 12 og 20 grader, indtil en halv time efter den sidste kemo er løbet ind i kroppen.

- Systemet virker for to ud af tre patienterne. Efter en måneds tid ved man, om det har en effekt. Derfor lejer man kun udstyret for den første måned, derefter kan man leje det for længere tid ad gangen, siger Anette Benedikte Paisol.

Hun er motiveret af en indre frustration over, at forholdsvis simple midler kan forhindre hårtab for kræftpatienter.

- Jeg kan ikke forstå. at noget så enkelt skal være så svært. Derfor har vi stiftet firmaet og lejer udstyret ud til kræftpatienter, forklarer Anette Benedikte Paisol.

Bivirkningerne begrænser sig til kvalme og hovedpine. Til gengæld har Sundhedsstyrelsen afvist, at kølehættebehandling skulle forøge risikoen for metastaser i hovedbunden.

Et systematisk review fra Vogel og Rugo baseret på 654 kræftpatienter er det videnskabelige grundlag.

Reviewet konkluderer, at kræftpatienter, som har modtaget kølehætte behandling i forbindelse med deres kemoterapi, statistisk set, på mellemlang sigt (5-6 år) ikke har øget risiko for metastaser i hovedbunden som følge af nedkølingen. Der foreligger sparsomme resultater af risikoen på lang sigt (10-15 år.)