Se billedserie Rafiye, forrest, og Siddika, tv, nyder at komme i Iværksætterhuset, hvor Marianne Olsen fra Fontænehuset hjælper dem på vej. Foto: Louise Mørch Vilster

Ikke-vestlige kvinder kommer på træningsbane til job

I Iværksætterhuset kan ikke-vestlige kvinder få en smag på erhvervslivet med opgaver inden for reception, rengøring eller klargøring til møder. 'Det skal være en rar oplevelse', siger Marianne Olsen, der følger kvinderne

Furesø - 02. november 2020 kl. 11:16 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Hos Iværksætterhuset i Værløse har de siden sommer fået ekstra hjælp på kontoret til alt fra mødeklargøring og afspritning af håndtag til blomstervanding. De har endda fået serveret hjemmebagt kage.

Det er det sociale arbejdsfællesskab Fontænehuset Furesø, der i samarbejde med Jobcenter Furesø og Iværksætterhuset hjælper ikke-vestlige kvinder med at nærme sig arbejdsmarkedet. Det gør de ved at give arbejdstræning til fem kvinder ad gangen i omkring 12 timer om ugen.

To af kvinderne, der lige nu er tilknyttet Iværksætterhuset tre dage om ugen, er Rafiye og Siddika, der samtidig får hjælp til at træne deres danske af Marianne Olsen fra Fontænehuset. Hun går sammen med kvinderne og i fællesskab får de løst dagens opgaver.

Træningsbane Det er tydeligt, at der er god kemi mellem de to kvinder og Marianne Olsen, og på trods af sprogsvanskeligheder formår de at forstå hinandens humor.

"Vi vander blomster, også de kunstige," siger Marianne Olsen med et indforstået smil til Rafiye og Siddika, der begge griner.

Det er leder af Fontænehuset, Malene Graff, der fik idéen til at sende ikke-vestlige kvinder i en form for arbejdsprøvning i Iværksætterhuset.

"Det er unikt for os at køre et socialt projekt ud af huset. Når kvinderne er i Iværksætterhuset kan de i fred og ro nærme sig det at være i en virksomhed. Det er som en træningsbane, og derfor er vi glade for, at Mikael (Boutrup, leder af Iværksætterhuset red.) har givet os lov. Efter de har været her, kan de måske komme videre ud i praktik."

Træner sproget For Mikael Boutrup var det let at sige ja til forespørgslen.

"Som Iværksætterhus kan vi nogle lidt andre ting, og ud over at skabe plads til erhvervsvirksomheder, vil vi også gerne gøre noget godt for andre," siger han.

Siddika har især et ønske om at arbejde i en kantine, og for nyligt bagte hun muffins til hele huset, som naturligvis faldt i god jord. Efter at have været her i nogle uger har hun mod på at gå op i antal timer.

"Siddka er en ørn til mange ting, men desværre er det danske ikke helt på plads. Derfor træner vi også sproget," siger Marianne Olsen.

Lande på benene For Rafiye var alene gåturen fra Værløse Station og til Iværksætterhuset i starten en prøvelse, men nu klarer hun den fint.

"Jeg kommer her hver dag. Alle mennesker her er gode, og de siger hej og godmorgen," siger hun og smiler.

I arbejdet bliver der taget hensyn til, hvis der er sygdom eller andre skavanker, og meningen er derfor også at se, hvor meget kvinderne kan klare ud fra deres forudsætninger. Marinanne Olsen har løbende kontakt til virksomhedskonsulent Kiah Mohr i jobcentret, som har henvist kvinderne.

"For mig handler det om, at vores søde kvinder får lov til at lande på benene, før de kommer ud i virkeligheden. Vi finder ud af, hvor mange timer, de kan holde til, og efter samtalerne med Marianne om kvinderne, kan jeg bedre fortælle om dem til forskellige virksomheder," siger Kiah Mohr.

Andre krav i virksomhed Marianne Olsen er klar over, at der gælder nogle andre krav på en almindelig arbejdsplads, men derfor giver det alligevel mening at have en lidt blødere tilgang til kvinderne under forløbet i Iværksætterhuset.

"Vi griner og græder sammen og er åbne og ærlige. Vi skiftes til at være chef og bestemme, hvad der skal laves, og så holder vi møder løbende om, hvordan det går. På den anden side af arbejdsmarkedet ligger der nogle hårde krav, så det er vigtigt, at de bliver afklaret med, hvad de kan. Derfor prøver vi at udvide deres komfortzone, men det skal også være en rar oplevelse at være her. Vi kan også finde på at gå en tur sammen for at klare hjernen, og vi tager forskellige hensyn til hver enkelt," siger hun.