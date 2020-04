Agnes Fog Tranberg er blot en af mange gymnaster, som har fået deres årsmærker tilsendt med posten af Værløse Gymnastikforening.

Ihærdige gymnaster hædret på afstand

Furesø - 17. april 2020 kl. 20:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VÆRLØSE: Søndag den 26. april 2020 skulle Værløse Gymnastik have afholdt den traditionsrige hjemmeopvisning, men det satte Covid-19 en brat stopper for. Men selvom gymnasterne ikke kommer til at vise al deres kunnen i år, er der jo stadig en hel masse gymnaster, som i denne sæson har gået til gymnastik i henholdsvis 5 og 10 år. Og disse gymnaster skal hædres, Corona eller ej.

- Bestyrelsen ved hvor meget, det betyder for gymnaster at modtage deres diplom og årsnålen, og derfor besluttede vi, at ingen skal snydes - heller ikke i år, siger næstformand Kate Nielsen.

Bestyrelsen har derfor udfyldt diplomer og skrevet breve til alle, der har gået til gymnastik i 5 og 10 år. Diplomer, breve og årsnåle er sendt med PostNord, og alle ihærdige gymnaster har forhåbentlig på nuværende tidspunkt modtaget brevet.

- Bestyrelsen er gået i tænkeboks, så vi til næste års hjemmeopvisning kan hædre 2020-årsgymnasterne igen, siger formand Gitte Dahl, som sammen med resten af bestyrelsen knokler med planerne for næste sæson.

- Vi har valgt at lukke ned for denne sæson, så vi kan koncentrere vores kræfter om den nye sæson, i stedet for at bruge en masse tid og energi på tiden før sommerferien, som må anses som meget usikker for foreningslivet. Men vi komme tilbage fyldt med nye ideer og en masse god energi, når vi forhåbentlig er tilbage i hallerne og salene omkring 1. september, siger næstformand Kate Nielsen.

Skulle der nu sidde en enkelt eller 2 årsgymnaster derude og mangle deres årsnåle og diplomer, kan man skrive til formand@v-gym.dk, så vil bestyrelsen sørge for, at der kommer flere årsnåle og diplomer af sted.