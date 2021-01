På den tidligere idrætstalentlinje skulle eleverne flytte til en klasse på Stavnsholtskolen. Nu kan de blive på deres egen skole som for eksempel Solvangskolen i Farum. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Send til din ven. X Artiklen: Idrætstalentlinje er klar i ny form: Elever kan blive i egne klasser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætstalentlinje er klar i ny form: Elever kan blive i egne klasser

Det har været sløjt med ansøgere til kommunens idrætstalentlinje, som derfor blev nedlagt. Nu forsøger kommunen sig med at beholde eleverne i egne klasser

Furesø - 04. januar 2021 kl. 09:59 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Allerede fra næste år kan talentfulde unge få en plads på Furesø Kommunes nye idrætstalentlinje. Den bliver målrettet op til 50 elever fra 7.-10. årgang, men det nye er, at eleverne kan fortsætte i deres egne klasser. Kommunen har tidligere haft en talentlinje, der var samlet på Stavnsholtskolen, men sidste år var der ikke nok ansøgere. Faktisk var der kun en enkelt ansøger til talentlinjen i 7. klasse.

"Vi har måtte konstatere, at idrætstalentlinjen, vi havde tidligere ikke var tilfredsstillende, da der var en vigende søgning. Vi troede, at når først den var etableret, ville der være en søgning til den. Over halvdelen af eleverne kom også udenbys fra, så vi har valgt at gøre det på en anden måde, hvor eleverne stadig har mulighed for at dygtiggøre sig," siger formand for Udvalget for skole og ungdomdsuddannelse, Henrik Poulsen (S).

Morgentræning Eleverne vil blive tilbudt morgentræning to gange om ugen af de foreninger, som er med i idrætstalentlinjen, og foreningerne kan nu begynde at søge om godkendelse til at være med i tilbuddet.

"Vi har indledt et meget tættere samarbejde med vores lokale idrætsforeninger. Men vi vil gerne have så mange som muligt til at melde sig, da det vil styrke tilbuddet. Vi vil prøve at sikre os, at træningen vil foregå i nærområdet med udgangspunkt i de enkelte skoler," siger Henrik Poulsen.

Interesserede talenter vil kunne søge om optagelse fra april 2021 med start i august. Ansøgerne vil både skulle vedlægge udtalelser fra forening og skole, som bakker op om elevens optagelse på idrætstalentlinjen.

Den tidligere talentlinje blev oprettet i 2017 og FC Nordsjælland var dengang en del af tilbuddet. Men klubben har siden valgt at flytte deres talentlinje til Byskolen i Hillerød, som derfor har betydning for søgningen til idrætstalentlinjen i Furesø. Der er nu sat en halv million kroner af til idrætstalenlinjen, så foreningerne som noget nyt kan blive kompenseret økonomisk.

Ikke sammenhold Den nye linje har været i høring hos udvalgte foreninger og hos Furesø Idrætsråd, og den modtager ifølge forvaltningen bred opbakning, står der i et notat til politikerne. Ifølge Henrik Poulsen har de i kommunen især set i retning mod Varde, hvor de har succes med deres idrætstalentlinje.

"De har haft stor succes med at integrere idrætstalentlinjen ind på de enkelte skoler. Eleverne går stadig i deres egen klasse på deres egen klasse, men hvor der er fritskrabet nogle timer om morgenen til træning," siger han.

Henrik Poulsen mener, at den tidligere talentlinje ikke lykkedes med at fungere som almindelige klasse, og derfor tror han, at det er bedre at beholde eleverne i deres almindelige klasser.

"Det blev ikke en organisk klasse. De havde ikke en historie sammen, eller en forældrekreds der kunne skabe et sammenhold. Mange kom også udenbys fra og tog ikke skolen på sig, som andre elever gør. Hvis de bliver i egne klasser, bliver de mere integreret med det almindelige skoleliv, og derfor tror vi, at det er en bedre måde at gribe det an på," siger han.

På et senere tidspunkt ser han gerne på muligheden for at udvide talentlinjen.

"Jeg så det også gerne udvidet til de talentfulde elever i musikskolen. Der handler om, at give eleverne mulighed for at træne og dygtiggøre sig og blive til noget på sit område," siger han.