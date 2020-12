Lokale idrætstalnter har noget at glæde sig over. Til sommer får de mulighed for at deltage i Idrætstalenttilbuddet i Furesø Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Idrætstalenter får nyt tilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætstalenter får nyt tilbud

Furesø - 17. december 2020 kl. 06:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

FC Nordsjælland har trukket sig ud af idrætstalentlinjen, som de seneste år har haft base på Stavnsholtskolen. Det har givet Furesø Idrætsråd og Furesø Kommune mulighed for at gentænke tilbuddet.

Ifølge udvalgsformand Henrik Poulsen (S) er FC Nordsjællands beslutning om at flytte deres talenter til Byskolen i Hillerød ikke den eneste årsag til nytænkningen.

- Vi havde også det problem, at Idrætstalentlinjen på Stavsnholtskolen ikke rigtigt blev intregreret. Eleverne tog ikke del i skolelivet. Især i den sidste ombæring kom de fleste talenter udenbysfra. Det var svært, at få dem til at opleve skoledagen som et skoleliv og ikke kun et sted, hvorfra man kunne springe til sin træning, fortæller Henrik Poulsen.

I den nye ordning forbliver idrætstalenterne i egen grundklasse, hvor de modtager undervisning. Eleverne tilbydes morgentræning to gange ugentligt faciliteret af de foreninger, som er del af tilbuddet og tager derudover del i en række tværgående arrangementer gennem året med fokus på ernæring og sundhed. Tilbuddet omfatter 7. til og med 10. klasse. Interesserede talenter vil kunne søge om optagelse i tilbuddet omkring april 2021 med start pr. august 2021.

- Den nye ordning giver talenterne mulighed for at passe deres træning, men blive i deres vante omgivelser sammen med deres kammerater. Vi tror på, at det vil få flere til at søge, siger Henrik Poulsen.

Furesø Idrætsråd har været meget aktiv i processen. Annette Ohm fra Hareskov-Værløse Tennisklub har været omdrejningspunktet i bestræbelserne på at skabe et mere passede tilbud for foreningerne og deres talenter.

Furesø Kommune budgetterer med 500.000 kroner årligt fra 2021 til 2024 til idrætstalenttilbuddet. Det omfatter 250.000 kroner til en talentkoordinator, som skal stå for den løbende koordinering med foreninger og skoler omkring morgentræning, temamøder og aktiviteter på tværs af talenteleverne. Det forventes, at talentkoordinatoren vil have det primære ansvar for planlægning og afvikling af 8-10 tværgående temaarrangementer om kost, ernæring og sundhed for elever i tilbuddet. Talentkoordinatoren er også ansvarlig for at drive kampagne-, ansøgnings- og optagelsesprocessen.

Interesserede foreninger skal søge om at blive godkendt til at stille talenter til idrætstalenttilbuddet.

Kvalificerede foreninger vil blive kompenseret økonomisk på basis af, hvor mange talenter de har, som optages på idrætstalenttilbuddet. Dette muliggør, at både større og mindre foreninger kan stille talenter til tilbuddet. Det forventes, at hver forening kompenseres med op til 4.000 kr. pr. år pr. optaget talent med et loft på f.eks. 40.000 kr., svarende til ca. 10 elever.

mikkel