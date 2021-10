Furesø Idrætsråd holder vælgermøde med fokus på idræt. Foto: Furesø Idrætsråd.

Idrætsråd holder vælgermøde med fokus på idræt

Furesø - 23. oktober 2021 kl. 16:53 Kontakt redaktionen

Der er fri entré, når Furesø Idrætsråd (FIR) afholder vælgermøde torsdag den 28. oktober i Teatersalen i Farum Kulturhus kl. 19.30. Aftenens fokus vil være den samlede idræt i Furesø og politikkernes visioner på området.

Det er efterhånden en fast tradition, at FIR, der er en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Furesø Kommune, afholder et sådant vælgermøde kort før kommunalvalget. Traditionen startede for 8 år siden og det er derfor tredje gang organisationen arrangerer eventet.

- Det er vigtigt for os, at idrætten i Kommunen har de bedste vilkår, og derfor skal vi udfordre de kommende politikere på deres viden på området og lægge grundlaget for den fremtidige dialog, fortæller Mogens Daniel Bruun, næstformand i FIR.

Dansk Idrætsforbund offentliggør hvert 4. år en stor landsdækkende analyse, der vurderer forhold og vilkår for idrætten i landets kommuner. For 4 år siden lå Furesø Kommune dårligt i analysen og særligt på begrebet frivillighed, havde kommunen en bundplacering. Derfor lovede de fleste partier med borgmesteren i spidsen dengang, at netop frivillighed skulle være et indsatsområde i den kommende valgperiode.

Analysen, som blev offentliggjort i starten af oktober, viser imidlertid, at Furesø stadigvæk er blandt landets dårligste kommuner inden for begrebet frivillighed. De smukke løfter for 4 år siden har således vist sig at være valgflæsk og varm luft. Netop derfor mener FIR også, at det er vigtigt at indgå nogle klare aftaler med politikerne om, hvad de vil gøre for idrætten i den kommende 4-års valgperiode under devisen Vi har brug for hinanden.

Det bliver den kendte journalist, TV-vært og professionelle ordstyrer Jens Gaardbo, der skal lede politikere og tilhørere igennem aftenens valgmøde. Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål til politikerne undervejs og FIR regner med, at det bliver en spændende, interessant og livlig aften. Kom og udtryk dine egne eller din idrætsforenings ønsker og forventninger til politikerne for den kommende valgperiode, lyder opfordringen fra FIR.

- Vi ved, at folk har travlt og at mange af de klubber og foreninger, vi repræsenterer, underviser i deres idræt, mens vælgermødet afholdes. Det kan vi ikke undgå, men netop derfor sørger vi for, at vælgermødet bliver både streamet og gemt, så alle interesserede, har mulighed for at se det. På den måde kan vi også til enhver tid se, hvad politikerne lovede, fortæller Mogens Daniel Bruun.