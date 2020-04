Idrætsformand opfordrer til loyalitet overfor klubberne

Nedlukningen af det danske samfund og dermed også idrætsfaciliteterne pga. coronavirussen falder tidsmæssigt sammen med højsæsonen for at opkræve kontingenter til idrætsforeningerne.

- Der er foreninger, der lige nu mister medlemmer på den konto, hvilket naturligvis er et stort problem, lyder det fra Lars Køster Svendsen, formand for Furesø Idrætstråd.

- Furesø Idrætsråd vil gerne opfordre alle medlemmer af foreningerne i Furesø Kommune til at agere solidarisk, som i mange andre sammenhænge i denne svære tid. Det betyder, at alle medlemmer bør betale deres kontingent når den opkræves, og på den måde støtte op om deres forening, der jo gerne skal overleve krisen. Foreninger er non profit organisationer, der ikke har en stor opsparing at tære på. Det kan betyde, at foreninger må lukke, hvis ikke medlemmerne støtter op. Langt, langt de fleste medlemmer kan tage sig råd til at betale deres kontingent, og bør gøre det af hensyn til deres egen forening, forklarer Lars Køster Svendsen og fortsætter: