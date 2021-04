Corona-året har sat mange begrænsninger på aktiviteterne i idrætsforeningerne, men i Furesø holder medlemmerne ved. Foto: Lasse Olsson

Idrætsforeninger i Furesø havde fremgang trods corona

Foreninger under DGI og DIF fik flere medlemmer fra 2019 til 2020

Furesø - 14. april 2021 kl. 12:22

foreninger Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner. Landets idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene.

På landsplan er der kommet 89.613 færre medlemmer i foreningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så der nu er 2.216.675 medlemmer.

Men i Furesø Kommune er man gået imod tendensen med en nettofremgang på 135 medlemmer fra 2019 til 2020. Der er nu 25.395 medlemmer i kommunens 78 idrætsforeninger under DGI og DIF.

Golf hitter Den største stigning i medlemstal i Furesø er i golf, som har fået 211 flere medlemmer, mens gymnastik og tennis følger trop med henholdsvis 185 og 183 flere medlemmer i forhold til året før.

Hareskov-Værløse Tennisklub er den forening, der har øget medlemstallet mest. De har fået 166 flere medlemmer i 2020, mens de to golfklubber The Scandinavian Golf Club og Værløse Golfklub sammen med Hareskov IF's fodboldafdeling og Furesø Rideklub udgør resten af top fem over foreninger med størst medlemsvækst.

I DGI og DIF glæder man sig over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020. Det er sket, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner. Samtidig glæder DGI og DIF sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.

Støtte til fællessskabet "Tak til jer aktive, der har bakket op om jeres forening, jeres fællesskab, på trods af at det igennem 2020 har været svært at mødes som sædvanligt. Enhver kontingentindbetaling til idrætsforeningen har betydning for, at det er nemmere at starte op igen," udtaler formand for DGI Nordsjælland i en pressemeddelelse. jesl