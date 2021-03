Ida Aysel Jensen fra viste stemmepragten frem i X Factor til stor fornøjelsen for alle de mennesker, som kender hende fra opvæksten i Farum.Foto: Lasse Lagoni/TV2.

Ida fik vist talentet - men er lettet over exit fra X Factor

Furesø - 16. marts 2021 kl. 15:47 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Gennem auditions, bootcamps og to liveshows fik sangerinden Ida Aysel Jensen fra Farum mulighed for at vise, hvad alle de timer med sang og musik på Fritidshjemmet Furesøgård har ført til.

Ida deltog i gruppekategorien sammen med Neva og i fredags var det slut. Deres egen mentor Thomas Blachman stemte dem ud med henvisning til, at det var anden gang, at duoen var i omsang.

For Ida var det også en lettelse at forlade X Factor.

- Jeg vil sige tak for hele oplevelsen, og jeg tror bare ikke, at mig og Neva er lavet til programmer som det her. For jeg er også lidt lettet nu, for jeg kan ikke klare alt det hate på nettet, sagde Ida Aysel Jensen til TV2.

- Det er jo lidt skørt, at man er lettet over, at man ryger ud af 'X Factor', for man plejer jo godt at ville nå langt og vinde. Men jeg glædede mig bare til, at jeg ikke skulle være udstillet længere, forklarede Ida til TV2.

Neva og Ida oplevede undervejs at blive centrum for en række hadefulde kommentarer på de sociale medier. Det fik endda TV2 til at kontakte en af bagmændene bag kommentarerne. Vedkommen undskyldte mange gange. Det kom som en lettelse for Ida.

- Når der kommer så mange beskeder, begynder man at tro, at man faktisk er hadet. Men jeg kan godt høre nu, at det ikke er sådan, det er.

- Jeg tror ikke, at der er mange mennesker, der skriver for at ramme mig og gøre mig ked af det. Jeg tror bare ikke, at folk tænker sig om, sagde Ida til TV2.