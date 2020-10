Lisbeth Toft Christensen og Hans Have, der er medarbejder på Rokkedyssegård. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: I fare for at ende som madspild: Lokal gård tilbyder gratis kartofler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I fare for at ende som madspild: Lokal gård tilbyder gratis kartofler

Rokkedyssegård i Kirke Værløse brænder inde med et ton kartofler, og du kan være med til at redde dem

Furesø - 13. oktober 2020 kl. 07:41 Af Majken Hammerum og Clara Christensen, erhvervspraktikanter Kontakt redaktionen

Kartoffelsæsonen på Rokkedyssegård i Kirke Værløse har været en del bedre end den plejer i år, og det har resulteret i alt for mange kartofler, der nu risikerer at gå til spilde. Derfor har Rokkedyssegård arrangeret et event, hvor der vil være mulighed for, gennem madspildsappen Too Good To Go, at købe 5 kg grav-selv kartofler, som man i løbet af efterårsferien i uge 42 kan grave op. I løbet af ugen vil der blandt andet være en hel del aktiviteter for børn. Det vil være en god mulighed for at besøge gården og samtidig grave kartofler til billige penge.

Rokkedyssegårds produktion og salg af bær og kartofler løber normalt helt frem til efterårsferien. Men da kartoffelproduktionen er ekstra god i år, står Lisbeth og Torben Bo Toft Christensen, der ejer gården, nu med et overskud på et helt ton. Derfor har de valgt at holde "kartoffelfest" i kartoffelmarkerne.

"Vi har været berigede med en ekstraordinær dyrkningssæson i år, men det har faktisk sat os i en lidt dum situation. For nu står vi med en frygtelig masse kartofler, der står til at blive pløjet ned, hvis de ikke bliver reddet, inden vi lukker ned for sæsonen. Derfor har vi lavet et lille event ud af det, hvor man kan kombinere en hyggelig dag på gården med at grave kartofler op for et symbolsk beløb. Kartoflerne er bedst lige nu, så vi håber, at en masse familier er klar på at tage på udflugt og hjælpe os med at rydde marken," siger Torben Bo Toft Christensen.