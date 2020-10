Artiklen: I fare for at ende som madspild: Lokal gård tilbyder billige kartofler

Rokkedyssegård i Kirke Værløse brænder inde med et ton kartofler, og du kan være med til at redde dem

Kartoffelsæsonen på Rokkedyssegård i Kirke Værløse har været en del bedre end den plejer i år, og det har resulteret i alt for mange kartofler, der nu risikerer at gå til spilde.

Derfor har Rokkedyssegård arrangeret et event, hvor der vil være mulighed for, gennem madspildsappen Too Good To Go, at købe 5 kg grav-selv kartofler, som man i løbet af efterårsferien i uge 42 kan grave op.

I løbet af ugen vil der blandt andet være en hel del aktiviteter for børn. Det vil være en god mulighed for at besøge gården og samtidig grave kartofler til billige penge.