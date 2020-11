Se billedserie Den blå trøje med referencer til Farum Boldklub er faldet i god jord hos klubbens fans ifølge opslag på Facebook. Pressefoto

Hyldesttrøje: FC Nordsjælland vil skabe tættere bånd til Farum

Med en ny hyldesttrøje til Farum Boldklub markerer FC Nordsjælland 110-året for klubbens oprindelse. Men det er også en del af en plan om større lokal forankring, fortæller ny daglig leder

For nyligt skiftede FC Nordsjælland deres baggrundsbillede på de sociale medier ud med ordet Farum i store bogstaver. De første fans begyndte derfor at undre sig over, om der var noget nyt under opsejling.

Et par dage efter blev FC Nordsjællands nye klubtrøje så afsløret. Den er i en mørkeblå farve med flere referencer til moderklubben Farum Boldklub, som superliga-klubben udspringer fra. Det skyldes, at Farum Boldklub kan fejre 110 års jubilæum i år, og det så daglig leder, Trine Hesselund Hopp Møller, som en god mulighed for at styrke den lokale tilknytning til Farum.

"Tanken bag den nye trøje er et relativt enkelt ønske om at hylde 110 jubilæet, for Farum Boldklub er årsagen til, at vi eksisterer. Vi har derfor indarbejdet elementer af klubbens historie i trøjen, der er genkendeligt for vores fans," siger hun.

Slogan i kraven Og det har krævet lidt opfindsomhed, da det ikke er tilladt at have to forskellige klub-logoer på spillertrøjen. Derfor står der over FCN-logoet diskret 1910 for årstallet for klubbens oprindelse. Og på indersiden af kraven står der 'Vi kom fra Farum Boldklub', som er en del af slagsangen, der bliver sunget til kampene. Derudover sidder Farum Boldklubs logo på indersiden af trøjen under FC Nordsjællands logo. Trøjen blev første gang brugt til hjemmebanekampen mod Vejle forrige søndag, men den erstatter dog ikke den normale røde trøje.

Det var også meningen, at kvindeholdet i den bedste række skulle bære trøjen i weekenden, men deres liga er midlertidigt suspenderet på grund af de nye corona-restriktioner i Nordjylland, fortæller Trine Hesselund Hopp Møller. Som ny daglig leder vil hendes fokus især være på at styrke det lokale tilhørsforhold.

"Jeg bor selv i byen, og jeg arbejder meget med at få en stærkere lokal forankring, hvor vi genfinder kærligheden til hinanden på en god måde. Sådan et initiativ er en måde at styrke forholdet til Farum Boldklub på, og når vi har hold af den kaliber, vi har, er det vigtigt at bruge det som et afsæt til at være et flagskib for kommunen. Fokus har nok været meget på det internationale og på vores Right to Dream-akademi, men vi må også huske at være en synlig medspiller i vores lokalsamfund," mener hun.

Flytning til Hillerød På Facebook har opslagene med den nye trøje høstet mange positive kommentarer, og der er mange, som selv gerne vil have den. Enkelte har dog også kommenteret, om promoveringen af Farum Boldklub betyder noget for planerne om at flytte både administration og fodboldakademiet til Hillerød, som der lige nu arbejdes på i klubben.

"Jeg tænker, det er forståeligt nok, hvis folk spekulerer i det, men det har ikke noget med hinanden at gøre," siger Trine Hesselund Hopp Møller.

FC Nordsjælland har også fået lavet en reklamevideo for trøjen, hvor de samler både mænd og kvinder fra den bedste række. Da herreholdet spillede mod Vejle, var der allerede en del fans, som havde iført sig den nye trøje, og fanklubben havde lavet et stort banner, hvor der stod 'Vi kom fra Farum Boldklub og blev til Nordsjælland'.

"De har selv lavet det på eget initiativ, og det er kun super fedt at mærke, at vi har fat i noget rigtigt. Nogle af vores fans er kommet til undervejs, men der er også rigtig mange fra dengang man spillede under Farum-navnet. Så hyldesten til Farum Boldklub er en anerkendelse af den samlede rejse," siger Trine Hesselund Hopp Møller.