Farumgårdsagen er gået i hårdknude og kan fortsætte i det uendelige i retssystemet. Forude venter en fredningssag, men den kan ankes, og sagen kan meget vel ende tilbage i domstolene. Foto: Allan Nørregaard.

Hvorfor gik Farumgårdsagen i hårdknude?

Furesø - 19. februar 2020 kl. 10:33 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nævn Farumgårdsagen for en Farumborger. Vedkommende vil ryste opgivende på hovedet. Det er bare for meget!

Men hvordan gik det egentligt så galt? Hvorfor kunne man ikke nå til enighed om en ny stiføring? Og hvorfor skal det hele nu afgøres i en fredningssag, som efter alt at dømme vil blive appelleret til domstolene?

Svarene på disse spørgsmål er ikke enkle. Men centralt i hele sagen står en afgørelse fra Fredningsnævnet den 27. august 2007. Farumgårds ejer Kresten Bergsøe havde rettet henvendelse til Fredningsnævnet for at udnytte retten til at tilbagekalde offentlighedens adgang. Fredningsnævnet afviste, at han skulle have en sådan ret. Det skete med henvisning til, at Farumgårds ejer forrige ejer, Sct. Ursula Stiftelsen, i 1969 fik tilkendt en erstatning på 125.000 kroner. Fredningsnævnet læner sig i den forbindelse op af en udtalelse fra Miljøministeriet

Det er Fredningsnævnets afgørelse, som Furesø Kommune hele tiden har haft i baghånden og har været udgangspunktet for enhver kontakt med Farumgårds ejer.

Dialogen mellem Furesø Kommune og Kresten Bergsøe var i de efterfølgende år ganske intensiv, men konkret handling blev det ikke til. Frederiksborg Amts Avis er i besiddelse af den skriftlige dialog, som til sidst også inkluderede borgmester Ole Bondo Christensen. Der blev drøftet flere alternative stiføringer. Godt og vel 50 meter skilte parterne, men så sagde det bang.

Efter ti års frugtesløs dialog mellem Kresten Bergsøe og Furesø Kommune blev portene til parken lukket - med et overfald på Farumgårds gartner som den officielle årsag. Furesø Kommune reagerede med en politianmeldelse, som førte til en straffesag. Med Fredningsnævnets afgørelsen i hånden forventede Furesø Kommune en lignende kendelse i byretten.

Men Retten i Lyngby havde en helt anden opfattelse end Fredningsnævnet. Kresten Bergsøe blev pure frikendt for overtrædelse af Naturfredningsloven og blåstemplede dermed Kresten Bergsøes ret til at tilbagekalde offentlighedens ret til adgang.

Anklagemyndigheden valgte at anke sagen til Østre Landsret, men her lød beskeden, at hvis sagen blev behandlet ud fra de foreliggende oplysninger, skulle man forvente en lignende afgørelse som i Byretten.

Furesø Kommune og Miljøministeriet hyrede herefter Kammeradvokaten til at finde et juridisk grundlag. Kammeradvokatens notat fik Furesø Kommune til at anlægge en fredningssag. Dermed sagde kommunen også nej til en frivillig aftale om en anden stiføring. Det skete for endegyldigt at fjerne ejerens ret til at tilbagekalde offentlighedens ret til adgang.

Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i kammeradvokatens notat hos såvel Furesø Kommune og Miljøministeriet, men de centrale passager i notatet er pillet ud. Man kan derfor ikke se, hvorfor Furesø Kommune valgte at anlægge en fredningssag fremfor at fortsætte straffesagen.

Tilbage står, at Furesø Kommune fortsat vægter Fredningsnævnets afgørelse højere end Byrettens dom. Omvendt henholder Kresten Bergsøe sig til domstolenes afgørelse. Derfor er sagen endt i en gordisk knude.